Amagan con plagio a profesor de INAH

CIUDAD DE MÉXICO.

El investigador y profesor Bolfy Cottom, adscrito al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ha sido objeto de acoso por parte de sujetos no identificados que amenazan con secuestrar a miembros de su familia.

Con una llamada y mensajes en las que dan señas particulares de los integrantes de su familia y sus rutinas, descripciones precisas de su casa y lugar de trabajo, y un paquete enviado al domicilio de sus suegros, los criminales han buscado que Cottom acceda a dialogar con ellos.

Según relató el académico a este diario, el pasado miércoles 27 de noviembre fue contactado en su teléfono celular por un sujeto que se identificó como el "Ingeniero Vallarta", supuestamente "encargado de seguridad de la zona", según sus palabras.

En la llamada, le dijo que un grupo de mujeres estaba enojado con Cottom y que tenía unas fotografías que quería mostrarle, para llegar a un arreglo al respecto.

El investigador, al deducir que se trataba de una llamada de extorsión, colgó el teléfono y no volvió a contestar.

Al instante, explica, comenzaron a llegarle mensajes con las señas particulares de su familia, sus rutinas, y detalles de su trabajo.

"Amenazaba que, si no quería que levantara a uno de los míos y no secuestrara a alguien de mi familia, mi hijo o mi esposa, quería que llegara a un acuerdo con él, pero nunca me dijo qué tipo de acuerdo, nunca me pidió un monto económico a cambio", detalló Cottom en entrevista.

Fueron, según el investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, alrededor de 13 mensajes centrados en las amenazas y ya sin referencia a las supuestas fotografías.

El mismo miércoles se apareció un sujeto en casa de sus suegros que supuestamente llevaba un regalo para Cottom, que resultó ser una botella de vino vacía con una tarjeta con las iniciales "LU" y un número de teléfono.

Tras estos hechos, el académico interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, en proceso de ratificación, y se puso en contacto con el director general del INAH, Diego Prieto, quien le ha dado acompañamiento.