Amagan con frenar la Guardia Nacional

Ciudad de México.

La minuta de la Guardia Nacional en el Senado no será aprobada en el marco de una violación a la Constitución o a los derechos humanos, advirtieron legisladores de la oposición.

Advirtieron que, como está la propuesta del Ejecutivo federal, la Guardia Nacional tendría un adiestramiento militar y una integración con elementos de la Policía Militar y la Policía Naval.

En el foro "Guardia Nacional a debate. Parlamento Abierto" Senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano coincidieron en que ese nuevo cuerpo de seguridad debe tener mando y elementos civiles.

A la par, sugirieron, se deben revisar programas de prevención, capacitación, fortalecimiento de policías estatales y municipales, el sistema penal acusatorio, derechos humanos y convenios internacionales.

"Tenemos la responsabilidad de atender el reclamo ciudadano y abatir la seguridad. Pero hacerlo en un marco constitucional y de derecho", manifestó la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu.

"En el debate existe la falsa disyuntiva, el falso dilema de un acto de patriotismo al Gobierno de la República. No son intereses mezquinos. El PRI plantea que se debe abordar que el Estado mexicano cuente con las instituciones que requiere, pero en este caso la Guardia Nacional debe ser de mando civil y de naturaleza civil", indicó la priista.

El senador del PRI y exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quién encabezó una política de seguridad el pasado sexenio basada en la creación de la Gendarmería, consideró que en la Guardia Nacional deben ser incluidas las voces de la sociedad civil.

"En 2014 pusimos en la mesa fortalecer a las policías y el caso es que no se logró una reforma integral. Hoy Morena con su grupo mayoritario quiere la Guardia Nacional, no vamos a oponernos, pero dejamos claro que no queremos que se violen derechos humanos", recalcó.

En el foro, organizado por la bancada del PRD, la senadora Kenia López, del PAN, llamó a tomar decisiones que resuelvan el tema de la inseguridad.

"La necesidad de resolver la inseguridad nos obliga a ver cómo nos hemos equivocado como País. Hemos dicho no a la militarización y sí al fortalecimiento de las policías municipales, estatales y federales.

"Todos queremos que la inseguridad sea erradicada. No importa de qué partido seamos. Buscamos un dictamen que permita respeto a los derechos humanos y seguridad para los ciudadanos", planteó la panista.

Son ligadas con dictaduras

>El 72 por ciento de las guardias o gendarmerías nacionales que operan bajo un esquema militar se ubican en países que se encuentran bajo una dictadura, señala un estudio de Vizcaíno Abogados & Consultores.

> En el estudio realizado en 47 países, la consultora encontró que en 25 tienen guardias o gendarmerías que operan con el modelo castrense y de ellas 18 están en países con dictaduras y 9 en países con democracias.