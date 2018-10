Alistan final de la serie

Ciudad de México

La serie Orange is the New Black terminará su historia en su séptima temporada, según lo anunció Netflix a través de sus redes sociales.

El drama creado por Jenji Kohan basado en las memorias de Piper Kerman ha recibido varios reconocimientos desde su estreno en 2013, convirtiéndose en una se las series originales del servicio streaming más vista.

MULTIPREMIADA

De acuerdo con Deadline, la serie obtuvo 12 nominaciones, de los cuales ganó tres, al Primetime Emmy para su primera temporada, entre las que se destacaron a mejor serie de comedia, mejor escritura de comedia y mejor dirección de comedia.

Su segunda temporada ganó cuatro premios Emmy, incluidos uno a mejor drama y otro a mejor actriz de reparto para Uzo Aduba; es la primera serie en la historia de los Emmy en obtener nominaciones en las categorías de comedia y drama.

La temporada siete está programada para estrenarse en 2019.