Alista maldades en cine

La actriz Helen Mirren se convertirá en la villana principal del filme Shazam: Fury of the Gods, que alistan DC Films y New Line Cinema, de acuerdo con Deadline.

La famosa dará vida a Hespera, hija del dios Atlas, quien se opondrá al protagonista del largometraje, el superhéroe Shazam, quien será interpretado de nueva cuenta por el actor Zachary Levi.