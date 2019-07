Alista Disney live action de ´Pocahontas´

Ciudad de México.-

Luego de la controversia generada por la elección de Halle Bailey como Ariel para el live action de "La Sirenita", fuentes cercanas a Disney han confirmado que la productora está trabajando en el remake de "Pocahontas", esta vez con una actriz nativa americana.

La historia, que narra de forma ficcional la historia de esta princesa nativa que sí existió, es modificada en una historia de amor que durante su estreno en 1995 fue elogiada, aunque también criticada por el matiz racial.

EVITARÁN ERRORES EN CINTA ORIGINAL

De acuerdo con el portal We got This Covered, Disney buscará evitar los errores que cometió en la cinta anterior y apegarse un poco más a la historia original. De hecho, lo mismo ha hecho con "Mulán", aunque el gobierno chino no esté muy feliz con la decisión.

Aunque hasta ahora no se tienen muchos detalles de "Pocahontas", Disney estaría trabajando con una actriz nativa americana para evitar las críticas que se le han hecho por no reactualizar las versiones de "El Rey León" a un contexto más inclusivo.

ENTRE LA NOSTALGIA Y LA ACTUALIDAD

Disney también buscaría quitar la hipersexualización de la protagonista y narrar mejor la historia del encuentro entre los dos mundos.

Por ahora no se sabe si "Pocahontas" en live action tendrá también la música original, uno de los puntos que más se elogiaron en la cinta animada estrenada en 1995, pues incluso ganó dos premios Óscar.

Al parecer Disney busca en esta cinta balancear entre la nostalgia que causa la película anterior y la necesidad de actualizar el discurso de la película, así como de ser incluyente y reflejar de forma más realista a la comunidad nativa americana y esta vez piensa hacerlo bien.