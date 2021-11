Alexis Ayala quiere ser Enrique de Martino

QUIERE EL ESTELAR

Por eso Ayala, quien acaba de estrenar en televisión nacional la telenovela Si Nos Dejan, está muy interesado en ser considerado para obtener el rol estelar y contar una nueva versión del enigmático personaje.

"A mí me encantaría hacer El Maleficio, contar esa historia, creo que me queda y va perfecto en la edad que tengo", señaló el actor de 56 años.

Hasta ahora ni siquiera se ha convocado a casting para El Maleficio, pero Alexis es el primero en apuntarse.

"Sé que el proyecto está en la mesa, que lo va hacer el año entrante. Yo quiero seguir pujando desde ahorita. Ojalá que me llamen, yo sigo tocando puertas. No hay que tener pena por tocar puertas, todos los que quieran estar en la carrera, ¡caramba! no quiten el dedo del renglón, quiten la puerta, échenle ganas, el no ya lo tienen".

Ayala espera que su trabajo en Si Nos Dejan, remake de Mirada de Mujer, le abra nuevas oportunidades laborales.

OTRA VEZ ENAMORADO

Además de su rol estelar, Alexis Ayala obtuvo en Si Nos Dejan, una nueva oportunidad para el amor, pues ahí conoció a su actual novia Cinthia Aparicio, quien es 28 años menor que él.

Tras su divorcio de Fernanda López, el actor comentó que dedicó su tiempo al trabajo, a vivir bonito y a darse chance de estar más consigo mismo, pero el amor lo sorprendió.

"Siempre he estado para otra gente, pero en los últimos dos años empecé a entender que tengo que estar conmigo. Estando conmigo y queriéndome he podido darle más amor y atención a otras personas, entre ellos mi pareja (Cinthia)".