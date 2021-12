¡Alerta!; Inundan defraudadores las redes sociales

Cuando llegan las personas aquí se dan cuenta de que fue un fraude, que su cita no se refleja en el sistema oficial y nosotros no podemos apoyarles". Salvador Estrada, SRE Reynosa

La pandemia sanitaria por el Covid-19 que provocó un aumento en el uso de las redes sociales y tecnologías de la información, ha traído para diversas oficinas gubernamentales en Reynosa problemas relacionados a fraudes, debido a que "falsos gestores" realizan anuncios en grupos de compraventa, bajo la cláusula de trámites a menor costo o con mayor agilidad.

En las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de Reynosa, han tenido que colocarse anuncios en las fachadas para alertar.

"Los que dan las citas falsas les prometen atenciones en sábados, fuera de horarios de oficina e incluso les piden pagar en tiendas de conveniencia, aprovechándose de la desesperación de la gente por el trámite, luego cuando llegan las personas aquí se dan cuenta de que fue un fraude, que su cita no se refleja en el sistema oficial y nosotros no podemos apoyarles", comentó Salvador Estrada, encargado del módulo en Reynosa.

Los casos surgen de manera constante cuando el ciudadano busca obtener una cita en línea, y al ingresar a un navegador da click en una página apócrifa, sin tomar en cuenta que solo existe una vía oficial para obtener un pasaporte; la línea telefónica 800 8010 773.

"Esto no es algo especifico de Reynosa, es una situación de todo el país y que estamos atendiendo, el llamado a los ciudadanos es a verificar las redes a las que acceden para pedir informes, que verifiquen que realmente es oficial, y que si en grupos de redes sociales existen anuncios donde les prometen ayudarles a un menor costo o agilidad, que no caigan, es un fraude", y agregó: "Tenemos aquí en las oficinas personal que puede apoyarles si les resulta complicado hacer una cita, aunque realmente es muy sencillo".

Las citas del INE son complemente gratis e incluso se puede acudir a los módulos sin tener una, no hay necesidad de ninguna persona, de caer en fraudes". César Alcántara Ávila, INE 02 Reynosa

DELITO ELECTORAL

Otra de las instancias que ha enfrentado este problema es el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de los diversos módulo de Reynosa, al detectar anuncios donde se prometen "credenciales rápidas y en corto tiempo", además de "citas instantáneas".

Por ello, César Alcántara Avila, vocal ejecutivo del distrito 02 explicó: "Es un delito electoral toda esta situación y nuestro personal no participa en eso, las citas del INE son complemente gratis e incluso se puede acudir a los módulos sin tener una, no hay necesidad de ninguna persona, de caer en fraudes, aunque no hemos detectado gestores presenciales, si hay en línea, entonces pedimos que denuncien".

En se sentido refirió que los responsables de estos anuncios falsos son sujetos a investigaciones, al considerarse un delito electoral.

Para obtener una cita del INE se puede acceder directamente a las plataformas o marcar al 800 433 2000. "Quienes caen en estas practicas están fomentando la corrupción, por eso hacemos énfasis en que no es necesario recurrir a un tercero para recibir atención en el INE".