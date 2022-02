Alejandra Guzmán celebra en familia

COMPARTE EN REDES

En sus historias de Instagram compartió videos e imágenes de sus fans, quienes junto con ella celebraron su cumpleaños.

"Gracias, estoy muy feliz, llena de bendiciones, mi mami, mi hermano, mi sobrino, mis fans me mandaron globos, pasteles, comida... entonces me encanta poder ver mi vida siempre llena de bendiciones, de música, de fans, de gente que me llena el corazón, que siempre han estado conmigo, en las buenas y en las malas", dijo la cantante a un grupo de periodistas que se reunió afuera de su casa.

Guzmán compartió el deseo de su madre, Silvia Pinal, de un novio para la Reina de Corazones, pero pidió uno que valga la pena.

AMIGAS Y RIVALES

Lo que más llamó la atención de muchos en este cumpleaños fue un video en el que Paulina Rubio le canta "Las Mañanitas", dejando atrás y poniendo punto final a años de rivalidad.

Paulina Rubio y Alejandra Guzmán mantuvieron una enemistad de varios años debido a Erik Rubín, cantante con el que ambas tuvieron una relación, pero esas diferencias quedaron a un lado y se unieron en la gira "Perrísimas", con la que ofrecerán conciertos en Estados Unidos.