Alec Baldwin sobre la muerte de la directora de fotografía de “Rust”: "Creía le estaba dando un infarto

"No disparé al objetivo de la cámara. Sostuve la pistola donde ella me dijo que la sostuviera, que resultó ser debajo de su axila. Y mientras estamos haciendo esto, empiezo a amartillar el arma. Le dije: '¿Quieres verlo?' Me respondió que sí", explicó. "Solté el martillo de la pistola y la pistola se disparó", expuso Baldwin, dejando claro que no apretó el gatillo en ningún momento.

"Había una marca de ensayo. Ella está al lado de la cámara. La cámara está aquí. Ella me está dando indicaciones sobre cómo quiere que mantenga el ángulo. Saco el arma, no estaba previsto que el arma se disparara en esa toma", recordó.

"Hay quienes dicen que se supone que nunca debes apuntar con un arma a nadie en un set bajo ninguna circunstancia", destacó George Stephanopoulos, quien entrevistó a la estrella. "A menos que la persona sea el director de fotografía, que me dice hacia dónde apuntar el arma para el ángulo de su cámara. En cuanto al manejo del arma, ese día hice exactamente lo que hice todos los días en esa película. La responsabilidad del actor es hacer lo que el armero de utilería le diga", contestó Baldwin.

Baldwin señala a un segundo culpable

"No me podía creer que hubieran disparado a Halyna. Nadie podía entender qué pasaba, ¿estaba teniendo un ataque al corazón? La idea de que había una bala real en el arma no se nos pasó por la cabeza", declaró el intérprete, que aseguró que el primer asistente del director le dijo que el arma estaba "fría", lo que significa que está descargada o contiene munición no real. El actor afirmó que, al ver a Hutchins, pensó que había sufrido un infarto o había resultado herida con un arma de fogueo.

Además de dejar claro que no apretó el gatillo, el entrevistado sugirió que habría otro culpable implicado en el accidente. "Alguien puso munición real en esa pistola, una bala que se supone que ni siquiera debía estar en aquel lugar", opinó.

En la entrevista también aprovechó para dedicar unas palabras a la fallecida. "Era una persona querida y admirada por todos los que trabajaban con ella", dijo, visiblemente emocionado.

Respondió a las críticas

Stephanopoulos también preguntó a Baldwin acerca de los comentarios de celebridades como George Clooney, quien dijo en una entrevista que él siempre verificaba si la pistola que le entregaban estaba cargada. "Hubo muchas personas que sintieron que era necesario contribuir con algún comentario, lo que realmente no ayudó a la situación en absoluto. Si tu protocolo es revisar el arma todo el tiempo, bien por ti, bien por ti. Probablemente he manejado armas tanto como cualquier otro actor en películas con una carrera promedio, disparando o siendo disparado por alguien, y tenía un protocolo que nunca falló", respondió.

Baldwin también tuvo que hacer frente a los comentarios de Donald Trump. El expresidente dejó caer que el actor había disparado a Hutchins a propósito. "Dice que lo hice a propósito y pensé para mí mismo 'justo cuando crees que las cosas no pueden volverse más surrealistas, aquí está el expresidente de Estados Unidos haciendo un comentario sobre esta trágica situación'", lamentó.

El intérprete estadunidense también se mostró gravemente afectado a nivel psicológico por lo ocurrido.

"No he dormido durante semanas, estoy agotado físicamente por esto. Ya no me importa una mierda mi carrera", dijo. "¿Quiero trabajar más después de esto? ¿Vale la pena? Alguien es responsable de lo que pasó, pero sé que no soy yo", sentenció.

"Poco probable" que sea condenado

Baldwin admitió que personas "expertas" le habían asegurado que era "poco probable" que se presentaran cargos contra él. Durante la entrevista, Baldwin mencionó los casos civiles que se han presentado a raíz del incidente. "Me parece extraño porque esas dos personas se están lanzando para asegurarse de que sus demandas se presenten antes de que el esposo presente la suya. ¿No podían esperar hasta que Matthew Hutchins en nombre de su hijo presentara su demanda?", se preguntó.