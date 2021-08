Al menos 52 mil personas fallecidas sin identificar

"Las autoridades no han querido informar dónde se encuentra el 22% de las personas fallecidas sin identificar. La cifra oficial de 52 mil personas es un piso mínimo reconocido por el Estado. Estimamos que existen muchas más", considera el MNDM en el documento dado a conocer en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, día en que se anunciará formalmente la conformación del grupo coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), construido a partir de la colaboración de la Secretaría de Gobernación, representantes de colectivos de personas desaparecidas y organismos internacionales.

CRISIS FORENSE

"Este informe es un diagnóstico de la crisis forense que vive el país y queremos que el grupo coordinador del MEIF sepa con lo que se va a encontrar", apunta en entrevista Martín Villalobos Valencia, integrante del MNDM.

El grupo coordinador, estará integrado por especialistas nacionales e internacionales en las cuatro áreas forenses, antropología, medicina, odontología y genética; en materia jurídica nacional e internacional; uno más en gestión de recursos ante el interés de organismos y gobiernos de otros países de colaborar con México, y otro en temas psicosociales.

Información incompleta

Designado en marzo de este año, parte del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, Villalobos destaca que el dato de 52 mil personas sin identificar, fue proporcionado por las propias autoridades, pero seguramente "no reflejan la realidad, porque muchas procuradurías y muchos estados, no nos dieron la información porque no cuentan con ella, algunos sólo datos a partir de 2016 o 2017 y la mayoría no tienen datos históricos".

El documento del MNDM hace referencia al reportaje publicado por Quinto Elemento Lab, el 22 de octubre de 2020, "Un país rebasado por sus muertos", que a través de solicitudes de información a los servicios forenses del país, informaron que "existían, al 31 de diciembre de 2019, 38 mil 891 personas fallecidas sin identificar", pero que ocho meses después, "al 31 de agosto de 2020, las mismas autoridades reportaron 52 mil 004, es decir, un 33.7% más".

Más información en la web