Ahora ¡rapea!

"Me encanta la música. Siempre que en mis películas puedo implementar algunos elementos musicales, siempre me encanta hacer eso", dijo Johnson a Variety.

"Face Off", el nuevo sencillo del nuevo álbum de Tech N9ne, "ASIN9NE" de Strange Music, también incluye a Joey Cool y King Iso. La canción marca una colaboración entre el rapero independiente más exitoso del hip hop y el actor más importante de Hollywood.

Johnson ha sido cortejado por sus famosos amigos de la comunidad del hip hop durante décadas, pero cuando Tech N9ne le envió un DM en Instagram, supo que finalmente era la opción perfecta.

Tech N9ne y Johnson se conocieron hace unos años. Un gran admirador del rapero independiente Johnson, que es el estadounidense más seguido en el planeta, ha estado compartiendo la música de Tech N9ne en sus redes sociales durante años

"Nunca tuve la ambición de ser un artista de hip hop o un rapero", le dijo Johnson a Variety. "Pero vi una oportunidad aquí para crear una canción que realmente me inspiró y me motivó a presionar por más y luchar por más. Siempre me ha gustado la música. Me encanta el hip hop y el blues y la música country".