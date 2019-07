´Ahogan´ a Comapas los grandes usuarios

"El usuario no quiere pagar porque no recibe un servicio de calidad y por el otro el organismo no puede dar un buen servicio porque carece de recursos para poder llevar el agua potable y drenaje a las colonias". Luis Pinto Covarrubias, director general de la CEAT

La cartera vencida por varios millones de pesos que enfrentan los organismos operadores del agua no sólo en Reynosa sino en varios municipios de la entidad obedece a la falta de pago principalmente de grandes consumidores como hoteles, comercios y empresas, advirtió Luis Pinto Covarrubias.

El director general de la Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas (CEAT), refirió que desde hace varios años las Comapas de la mayoría de los 43 municipios enfrentan déficit de pago por parte de al menos el 40 por ciento de los usuarios, sin precisar un monto en dinero.

Mencionó que en Reynosa como en otras ciudades de esta entidad, se carece de la cultura del pago por los servicios y que dicha situación se convierte en un círculo vicioso en donde el organismo operador del agua no cuenta con recursos para poder brindar un servicio de calidad y el usuario no paga porque no recibe un buen servicio.

"Es un círculo vicioso, por un lado el usuario no quiere pagar porque no recibe un servicio de calidad y por el otro el organismo no puede dar un buen servicio porque carece de recursos para poder llevar el agua potable y drenaje a las colonias, por ello es importante que los usuarios paguen a tiempo y así las Comapas podrán dar un mejor servicio", aseguró.

Luis Pinto reiteró que la mayoría de las Comapas en el estado enfrentan adeudos y rezagos, aunque reconoció que los organismos de Camargo y Nuevo Laredo se encuentran entre las mejores del país, luego de que mantienen un flujo económico moderado y dan un servicio de calidad, con una cobertura y eficiencia arriba del 90 por ciento.

El funcionario estatal señaló que los organismos operadores del agua deben mejorar sus finanzas a fin de poder accesar a programas del gobierno federal, mismos que en algunas ocasiones con la contra parte del estado pueden invertir en la infraestructura que se requiere para mejorar los servicios.

"Pero para poder obtener dichos beneficios deben estar al corriente en el pago de los derechos del agua y algunos organismos no lo están; arrastran deudas importantes que los limitan acceder a esos recursos", dijo.

Ejemplificó que algunos organismos como los de Tampico, Reynosa y Matamoros han hecho esfuerzos para ser más eficientes.

"En Reynosa, el municipio ha tomado la iniciativa de invertir en la rehabilitación de drenaje, luego de que la vida útil de la infraestructura está rebasada, pero si se implementara un programa de mantenimiento no se estaría pasando situaciones adversas como los socavones que son el resultado de la falta de mantenimiento en las tuberías que ya rebasaron su vida útil", dijo.

Se pronunció a favor de trabajar de manera integral, hacia adentro del organismo para implementar la cultura de pago del agua.

"El llamado es a los organismos operadores para que se auto examinen y vean la forma de dar un mejor servicio y que el usuario haga conciencia de que el servicio se tiene qué pagar, principalmente los grandes consumidores como son la industria, el comercio y la hotelería, quienes tienen una posibilidad economía de pagar los servicios y que en muchos de los casos no los hacen y eso genera deudas fuertes hacia el organismo, mientras que los que menos tienen recursos son los que más se preocupan por hacer su pago mensual", destacó.

Finalmente recordó que la Comapa Reynosa es un organismo que desde septiembre de 2006 dejó de depender del gobierno del estado y pasó a ser administrada por el Ayuntamiento local.

Morosidad en abonos...

>Sin precisar nombres ni identificar a quienes calificó como grandes deudores, Luis Pinto los exhortó a pagar sus adeudos y regularizar sus pagos a fin de seguir disfrutando del vital líquido.



>"Estamos invitando a todos los usuarios de las Comapas para que se regularicen; si en este momento alguien no cuenta con el dinero suficiente para liquidar lo invitamos para que se acerque y haga un convenio para hacer el pago en varias partes de acuerdo a las necesidades de cada persona", dijo.

>Resaltó la importancia de que los usuarios cubran sus adeudos y cuotas de manera regular pues al tener liquidez los organismos operadores del agua, podrán realizar más obras y proyectos en beneficio de la comunidad.