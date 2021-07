Agarró de ‘sparring’ a su esposa

Como Victor Magdaleno López de 39 años, fue identificado el presunto responsable.

La denuncia en su contra la presentó su pareja de nombre Luz María López de 38 años.

La mujer dijo que su marido cada que toma se pone agresivo y esta vez la agredió a “botellazos”.

Por su parte el acusado señaló que solo discutió con su mujer porque esta le pidió que ya no siguiera tomando.

Siempre me pide que deje de tomar, si no lo hago no deja de molestar, yo jamas me pongo violento, pero esta vez si me descontrolé”, dijo el acusado.

Los Policías Estatales acudieron a detenerlo luego de que la mujer pidiera auxilio al número de emergencia 911.