Afirma AMLO que sí alcanzará para refinerías

Cd. de México.- El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el monto de 50 mil millones de pesos calculado para la reconfiguración de las seis refinerías es suficiente para concretar el proyecto.

En respuesta a las opiniones de expertos en materia energética, publicadas este lunes por REFORMA, el tabasqueño consideró que esa partida podrá cubrir los gastos contemplados.

En conferencia, desde la casa de transición, Obrador señaló que la clave para que el presupuesto resulte suficiente es ejercerlo con eficacia y sin corrupción.

"Yo sostengo que sí (alcanza). No alcanza el dinero cuando no se aplica bien. Pensamos que con 50 mil millones vamos a modernizar, a rehabilitar las seis refinerías y que sí nos va a alcanzar el dinero, porque no va a haber corrupción, no va a haber derroche", aseguró.

"Creo que ahí está al diferendo. No hay dinero que alcance si impera la corrupción".

Por otro lado, coincidió con las reflexiones de los especialistas sobre los 160 mil millones de pesos que deberán invertirse para la construcción de una nueva refinería.

Sin embargo, insistió en que existen condiciones técnicas y financieras para concluirla en un periodo de tres años, tal y como lo plantea en su proyecto.

"El técnico consultado por REFORMA acertó en cuánto al costo, porque siempre se hablaba de que era muy caro construir una nueva refinería y nosotros creemos que nos va a costar 160 mil millones de pesos en tres años", señaló el morenista.

"Él dice que es razonado el precio, pero dice que va a ser difícil tenerla en tres años. Nosotros decimos que sí se va a tener en tres años".

López Obrador recordó que, en esta Administración, el Gobierno realizó la reconfiguración de tres refinerías, con gastos que rondaron los 150 mil millones de pesos, pero sin que ofrecieran buenos resultados, ya que operan apenas al 30 por ciento de su capacidad.

"Hay información de que en este periodo neoliberal se reconfiguraron tres refinerías y se gastaron muchísimo dinero, en efecto, tres veces más de lo que nosotros vamos a ejercer, se gastaron 150 mil millones de pesos", indicó el Presidente electo.

"Esas tres refinerías que modernizaron están operando ahora al 30 por ciento de su capacidad, porque todo lo que hicieron no sirvió y me refiero a la reconfiguración de las refinerías de Minatitlán, de Cadereyta y de Ciudad Madero", agregó.

Consultarán NAIM por encuesta o en mesas

López Obrador anunció que realizará una consulta pública, con carácter vinculatorio, para decidir el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Al ofrecer algunos detalles sobre el método para ese ejercicio, el tabasqueño adelantó que podría llevarse a cabo a través de una encuesta o de mesas receptoras de votación.

"Va a ser una consulta vinculatoria. El método puede ser uno y otro, puede ser encuesta, que no deja de ser una consulta, nomás que buscando que sea lo más amplia posible y, obviamente objetiva, apegada a la realidad", dijo.

"Y el otro método puede ser el instalar mesas para recoger la opinión de los ciudadanos, pero sí será vinculatoria, es decir, lo que se resulte de la consulta se va a llevar a cabo".

López Obrador confirmó que este miércoles 15 de agosto estará listo el dictamen técnico sobre el NAIM, que fue elaborado por su equipo.

Explicó que el documento será sometido a consideración de las asociaciones de ingenieros, tal y como lo acordó con ellos la semana pasada.

Informó que esos especialistas tendrán un plazo para emitir una recomendación, lo que derivará en nuevas consultas con otros técnicos.

El fundador de Morena señaló que la intención es generar un amplio debate o análisis sobre las diversas opciones para el proyecto, por lo que solicitó la ayuda de los medios de comunicación.

"Que se puedan escuchar todas la voces, todas las opiniones. Se abre el debate en los medios, todos los que tengan que manifestarse o que tengan algo que decir", expresó.

López Obrador detalló que, luego de esa etapa, se realizará la consulta pública.