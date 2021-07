¡Afinan puntería!

El PGA Championship recibe a Abraham Ancer y Carlos Ortiz en plan grande.

El segundo "Major" de 2021 entra en disputa a partir de hoy, y la presencia mexicana está asegurada por partida doble en los bastones del reynosense y del tapatío, quienes arriban a Kiawah Island viviendo cada uno el mejor momento de sus carreras.

Para Ancer la temporada ha marcado un claro despegue, pues logró ascender al lugar 19 del ranking mundial, el mejor puesto ocupado por un golfista mexicano, y con notables resultados, pues ya finalizó en segundo lugar, cuatro veces en Top 10 y ha superado 16 cortes en 18 torneos jugados, lo que es un reflejo de la madurez que ha alcanzado con su golf.

Esta será apenas la tercera aparición en el PGA Championship para el jugador de Reynosa, quien finalizó en lugar 16 en 2019 mientras que en 2020 cerró en 43.

Para Ortiz las cosas también lucen positivas, pues llega como campeón del Houston Open -primer título para México en el PGA Tour desde 1978- además de que ha sumado a su causa tres Top 10 en 19 presentaciones.

Ahora arriba al Ocean Course at Kiawah Island en busca de revancha ya que en su debut en este torneo, el año pasado, no logró superar el corte.

Este "Major" aparece en el calendario como un prueba para que Ancer y Ortiz afinen puntería para poner al golf mexicano un escalón más arriba.