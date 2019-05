Afecta la burocracia a los discapacitados

El Mañana / Staff.- Familiares de personas con discapacidad demandan menor burocracia y trámites en la obtención de placas y tarjetones de circulación para los vehículos en los que mueven a este tipo de personas.

Diana Isabel Elizondo Vázquez, madre del menor Andrés Dávila Elizondo, quien padece parálisis cerebral infantil y epilepsia, enfermedades que lo mantienen en una silla de rueda, refiere que lleva años tratando de obtener las placas para el vehículo en el que mueve a su hijo sin éxito alguno.

En entrevista, platicó que cada vez es más difícil poder cumplir con los trámites que solicitan en la Oficina Fiscal, "pareciera que se proponen complicarnos la vida o peor aún que no entinen lo que es moverse con una persona discapacitada".

Indicó que entre los requisitos que solicitan para poder otorgar laminas para discapacitados, es que el vehículo esté a nombre de la persona enferma, "cómo voy a poner a nombre de un menor el auto, si no maneja, ni lo hará".

Además de otros documentos que llevan más de seis meses su tramitación y pretenden que asista en este caso con mi hijo, quien ya es un adolescente y se dificulta su traslado.

"Cada que voy es más difícil, son más trabas y me dicen que si yo puedo caminar porque estoy tramitando este tipo de placas, no son para mí, son para poder estacionarme en los cajones exclusivos para este tipo de personas, ya que se me dificulta moverlo, pero eso no lo entienden aun y cuando lo ven físicamente" dijo.

Lamentó que este tipo de trámites sean complicados, lentos y tardados, luego de que se trata para el traslado de personas que no pueden valerse por sí mismos y que requieren ser llevados a sus consultas médicas, tratamientos y hospitales entre otros sitios.

"Simplemente para poder ir a la oficina fiscal con una persona discapacitada resulta complicado y el tramite requiere que el discapacitado vaya por lo menos un par de veces, ya que no son suficientes los estudios médicos, fotos y comprobantes que amparen su invalidez" dijo.

Señaló lo complicado que resulta movilizar a una persona con discapacidad aunado a que no existe la cultura de respeto por los espacios destinados en áreas públicas y centros comerciales para este tipo de enfermos.

"Es común ver como las personas que no tienen ningún problema físico ni de salud se estacionan en lugares destinados para discapacitados, es triste pero los que queremos hacer las cosas bien, nos ponen trabas" dijo tras exhortar a las autoridades competentes a simplificar este tipo de trámites.

Finalmente, Elizondo Vázquez hizo un llamado a la ciudadanía para el uso adecuado y respeto de los cajones de estacionamiento para discapacitados, los cuales ella no puede utilizar aun y cuando tiene un hijo sin poder caminar.