Advierten a directivos: no retengan papelería

"Padres de familia (la mesa directiva) no pueden tener papeles oficiales, solamente el Director". Georgina Aparicio Hernández, regidora.

Ante el próximo fin del ciclo escolar las autoridades buscan que no se presenten casos en los que directivos o mesas directivas de padres de familia, nieguen la entrega de documentos a las madres o padres que tengan adeudos de mantenimiento o cuotas escolares.

Georgina Aparicio Hernández, coordinadora de la Comisión de Educación en el Cabildo y consejera estatal de participación social, comentó que este tipo de casos es un error que no se otorguen los documentos a las familias.

"El llamado a los directores es que respeten los lineamientos y que está prohibido, cuando llega uno a la escuela generalmente dice el Director yo no soy, pero los padres de familia (la mesa directiva) no pueden tener papeles oficiales, solamente el director y es donde empezamos a ver el problema", dijo.

Explicó que está atendiendo quejas en una escuela de San Valentín, donde una madre va a cambiar a su hija de escuela, pero no le quieren entregar los documentos oficiales, por lo que darán atención al tema.

"No debe de ser un pretexto el que no paguen las cuotas y no les puedan dar sus documentos, son errores que no se den los documentos", expresó.

La Regidora explicó a los padres y madres de familia, que los documentos oficiales no deben ser condicionados por ningún motivo, ni sujetos a que paguen adeudos de cuota o mantenimiento, por lo que exhortó a que si tienen alguna problemática acudan para que les brinden el apoyo necesario.