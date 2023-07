Paunovic se siente responsable de perder el título con Chivas

Veljko Paunovic revela haber vivido una tortura después de perder el título con las Chivas en el torneo anterior Clausura 2023.

ASUME RESPONSABILIDAD

El director técnico rojiblanco se asume como el responsable de dejar ir la opción de ser campeón, luego de que Chivas tuviera una ventaja de 2-0 en el Estadio AKRON y terminó perdiendo 3-2 ante los Tigres.

"Ha sido una tortura para mí. Me torturaba personalmente en análisis y en las evaluaciones del partido porque me sigo sintiendo el responsable de la derrota", mencionó Veljko Paunovic en conferencia de prensa.

Las Chivas se encuentran en la etapa final de la pretemporada en Querétaro, rumbo al torneo Apertura 2023. De momento, las únicas incorporaciones son el delantero Ricardo Marín y el portero Óscar Whalley.

"Estamos tranquilos con lo que tenemos, pero sabemos que podemos mejorar si las circunstancias se dan sin que seamos un rehén del mercado. El grupo está trabajando bien, pero queremos ver si podemos mejorar en el mercado".

El estratega de las Chivas no descartó que puedan arribar más refuerzos al equipo para encarar el torneo Apertura 2023 y la Leagues Cup.

"En cuanto a otros jugadores que pueden venir, no me gusta comentar los nombres, pero estamos contemplando otras opciones también. No solo en la delantera, sino en el mediocampo, que es otra zona que debemos reforzar".

"No podemos dar avance de qué (jugadores) estamos cerca en el mercado de cerrar como refuerzo, pero eso puede cambiar dependiendo de las circunstancias. No nos queremos poner en una situación (de revelar el nombre) porque encarecería el producto", apuntó Paunovic.