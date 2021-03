En un acto de campaña en una cancha techada deportiva de Zihuatanejo, afuera de la cual un grupo de feministas realizaba una protesta, Salgado aseguró que no tendría que justificar gastos de precampaña porque en su partido no hubo precandidatos.

Ante la posibilidad de que a solicitud del INE se cancele su candidatura a la gubernatura por no comprobar gastos de precampaña, el morenista Félix Salgado Macedonio advirtió que ni él ni el pueblo de Guerrero se quedarán con los brazos cruzados.

"A mí me nombraron coordinador del Comité Estatal de la Cuarta Transformación, no precandidato", dijo en el mitin en donde había una concentración de cientos de personas con cubrebocas.

Noticia Relacionada Advierte Salgado que no estarán de brazos cruzados

"El pueblo de Guerrero no se va a quedar con los brazos cruzados y yo no me voy a rajar", advirtió Salgado.

En caso de que prospere la cancelación, dijo que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acudirá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para apelar y si esta instancia la confirma acudirá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Y también acudiremos ante organismos internacionales", advirtió.

Acompañado de la diputada federal por el distrito 3, Maricarmen Cabrera y el dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, Salgado Macedonio, quien enfrenta acusaciones de violación y abuso sexual, sostuvo que el pueblo de Guerrero ya decidió que él será el próximo gobernador.