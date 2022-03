Admite gobierno la multiejecución, no fusilamiento

"Sino que al estar los sicarios, al haber fuego, empezaron a disparar, pero no hubo digamos una acción sincronizada para cometer este ilícito", comentó Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, Mejía Berdeja relató que el móvil apunta a una posible venganza entre grupos vinculados a la delincuencia organizada, relacionados con la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los involucrados, quienes tenían diferencias de carácter personal y familiar, fueron Alejando -alias "El Pelón"- y Abel -alias "El Toro" o "El Viejón"-. Ambos pertenecieron a Los Templarios y luego al CJNG.

De acuerdo con Mejía Berdeja, los hechos se suscitaron a las 16:00 horas durante la realización de un funeral.

"Alejandro llega a al 15:30 horas al sepelio y a los 15 minutos se presenta el grupo y a las 4 de la tarde fueron los eventos. Se celebraba el funeral, hay dos testimonios de detonaciones de armas de fuego, enfrentamiento a balazos entre grupos criminales y que no pueden decir cuántas personas fallecidas. Pero sí refieren que luego de la refriega llegaron las camionetas con máquinas para lavar los sucesos", dijo.

Alejandro "El Pelón" llegó al funeral con 15 sicarios que lo resguardaban y su familia le reclamó que por qué había acudido, pues desde diciembre de 2021 Abel "El Viejón" lo había mandado a amenazar por la muerte de uno de sus hermanos. Sin embargo, Alejandro refirió que tenía permiso para presentarse en el velorio.

A los pocos minutos, según el subsecretario de Seguridad, llegaron al lugar otras camionetas con sicarios comandados por Abel "El Viejón", quienes sometieron a los acompañantes de Alejandro.

"Los desarman y los colocan afuera de una casa, como aparece en los videos, revisan los vehículos y los repliegan enfrente de un portón", expuso Mejía.

DECLARACIÓN MINISTERIAL

"La declaración ministerial señala que Alejandro estaba haciendo llamadas, se comenta que para decir que el grupo de Abel se retirara del lugar; no obstante, no hay respuesta y se acerca al otro grupo, pidiendo que no accionen contra terceros y tratando de disuadir".

Al no poder convencer al grupo de Abel, éste mismo fue quien disparó primero contra Alejandro privándolo de la vida, destacó el funcionario.

"En ese momento, se origina una refriega donde hay otras personas privadas de la vida y es el video que aparece en algunas redes sociales. Se ve el cuerpo de Alejandro, se acerca uno de los elementos de Abel y estos son indicios que se pudieron recopilar por parte de la Fiscalía" mencionó.

Municipio no alertó

- El subsecretario de Seguridad acusó que no hubo un alertamiento por parte de la autoridad municipal y que fue la Fiscalía local la que dio el llamado a las demás autoridades

- "Queremos señalar que no hubo un alertamiento de la autoridad municipal. A partir de la noticia criminal, la Fiscalía local alerta a las demás instancias de seguridad. Se constituyen en el lugar y empiezan a recabar las evidencias", señaló

- Ricardo Mejía Berdeja confirmó además que los sicarios del grupo de Abel limpiaron la escena del crimen y se llevaron inmediatamente los cuerpos de los cuales no hay certeza respecto al número.

- "Se muestran restos de sangre que, aunque se trataron de borrar con agua, quedaron vestigios

Los sujetos arriban al lugar de los hechos con el instrumental para inyectar agua, lo cual es totalmente atípico, se va a investigar. Llama la atención de Abel que haya inmediatamente tratado de recoger los cuerpos

- "No podemos confirmar número porque no hay cuerpos. De entrada hay un cuerpo que se atribuye a Alejandro, alias ´El Pelón´, y presumiblemente algunos de sus acompañantes. No podemos decir una cifra, pero de los indicios podemos advertir lesiones, huellas hemáticas, balas percutidas y se va a seguir investigando".