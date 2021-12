Adiós a Meme

Su entrega a la política como servicio al pueblo, quedó de manifiesto cuando, como presidente municipal, canceló la donación de un terreno para fines confesionales y lo destinó a construir una escuela secundaria por la que han pasado miles de jovencitos para formarse intelectualmente y ser útiles a sí mismos y a los demás. Eso lo distanció de una parte de su familia; pero, lo colocó entre los alcaldes más reconocidos de esta frontera.

Durante la última entrevista que le hizo el periodista Fortino Cisneros Calzada en el rancho El Ojito de Agua, cuando apenas asomaban los rayos del sol, expresó: "Gobernar es la más alta responsabilidad a que se puede aspirar; para ello, hay que prepararse en muchos terrenos, en muchos campos, en muchas disciplinas y la primera es la disciplina de las disciplinas: Entender que no se manda uno solo, que uno es sólo es el receptáculo de las corrientes, demandas e intereses que representan a nuestra sociedad y que se debe de intentar resolverlos con acciones de gobierno que sean justas y legales, lo cual es complicadísimo, porque muchas veces la legalidad no es justicia y otras la justicia, en sí, pudiera no ser legal. De Fox, no debía extrañar nada, ya lo advertía hace tiempo, que el señor no tenía ninguna preparación y que nos aprestáramos para malos tiempos. La falta de formación es la que permite que crean que el pueblo es ignorante, y el pueblo es sabio, percibe la realidad porque la vive, la sufre".