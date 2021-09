Acusan semáforo a conveniencia

Tras la reciente actualización del semáforo epidemiológico, que ubicó a 13 entidades en amarillo; 17, en naranja; dos, en verde y ninguna en rojo, expertos aseguraron que desde un principio ha sido un lineamiento poco claro y que cada autoridad estatal y local interpreta a conveniencia.

"Cada color del semáforo no presenta con claridad las actividades que pueden y no realizarse, y en qué condiciones. Únicamente presenta ejemplos y sugerencias que cada autoridad estatal y local interpreta a conveniencia", advirtió Miguel Betancourt, ex presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.