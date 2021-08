Acusan negligencia médica

Los padres del bebé señalaron que no cesarán hasta ver que se sancione a los responsables, pues se trata de un caso de negligencia en el que el bebé ha tenido secuelas, ya que no abre sus ojos y batalla para tomar su leche.

Señalaron que se comunicaron con ellos de la Secretaría de Salud y les negaron que en la fórmula láctea hayan confundido agua con el alcohol, y que eso quedaba descartado pues no había posibilidades de que sucediera.

Roberto Carlos Gómez, padre del bebé, dijo que incluso un empleado del hospital a quien sólo identifican como "Carlos" les intimidó para que no fueran a denunciar, después de que le ofrecieran una habitación individual para su esposa y no aceptaran.

La madre del bebé, Larisa Arteaga Gastán, explicó que su bebé no puede pasar sus alimentos y los ojos no los puede abrir, pues quizás el alcohol que ingirió le causó daños.

"Ayer los peritos le hicieron un estudio de alcohol y drogas porque el bebé sigue eructando el alcohol. Ellos dicen que no le dieron alcohol, que no le dieron ninguna sustancia, pero al niño le van a tener que hacer estudios porque no abre bien sus ojitos, además de que puede tener una quemadura por el alcohol", denunció.

Roberto Carlos señaló que los análisis tendrían que tardar hasta mínimo 15 días y este miércoles ya les dijeron que los exámenes salieron negativos.

"Yo estaba presente, dijeron que los resultados del laboratorio se tendrían de 10 a 15 días, no de un día para otro, además le dije a los doctores que iba a demandar y me respondieron que hiciera lo que quisiera, que como quiera ellos se iban a defender. Es mentira lo que hablan de los supuestos resultados", puntualizó.

REFUTAN QUERELLA

Rechaza SST

- La Secretaría de Salud de Tamaulipas informó que en relación al caso del recién nacido en el Hospital General de Altamira "Dr. Rodolfo Torre Cantú" "se descarta toda posibilidad de que haya consumido alcohol etílico en la fórmula láctea".

- Afirman que "se realizaron análisis de laboratorio de la leche que había ingerido, así como la sangre del paciente, resultando negativos ambas muestras ante la presencia de esta sustancia".

- El menor se encuentra estable y con un pronóstico bueno para la vida y función, afirmó la dependencia.