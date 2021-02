Acusado de violación

"Fue en San Luis Potosí, después de una presentación. Él me intimidaba de a poquito. Me invitó a su cuarto, fue muy amable, cenamos y después me invitó un traguito. Me bebí medio vaso, me sentí mareada y de repente estaba más cerca y seguía.

"Habíamos platicado que eso no iba a pasar, pero empezó el forcejeo. Él se puso muy pesado y la verdad a mí me dio mucho miedo. Yo le dije no, y lo hizo", relató en el programa Un Nuevo Día, de Telemundo.

En el mismo matutino dijo que la agresión sexual se repitió en un par de ocasiones, pero no especificó más.

CONTRADICCIONES

Sin embargo, durante otra entrevista en un programa de Multimedios conducido por Fabián Lavalle, Gaby Ramírez, Esteban Macías y Marta Susana, afirmó que la agresión sólo ocurrió una vez, en San Luis Potosí.

"Sí, me violó, fue una vez, ese día, y por cuarenta y tantos años ha sido un infierno. No le deseo el mal, pero tampoco me tengo que morir yo con esto".

En sus declaraciones también relató que conoció a Chente durante una posada del programa musical Siempre en Domingo, que conducía Raúl Velasco.

Incluso mencionó que el cantante conoció a sus papás y hasta habló con ellos para que le permitieran trabajar con el intérprete.

LO DEFIENDE SU HIJO

Por su parte, Vicente Fernández Jr. considera dicho suceso como un chisme y presume a su padre como un hombre ejemplar.

"No puedo contestar por mi papá, yo ni estaba ni estuve cuando dicen que pasó eso. Desde cuándo traen chismes como éste. Y no me interesa estar investigando ni hablando de chismes.

"La gente habla porque sí. Para nosotros, lo importante es el ejemplo que mi padre siempre nos ha dado como familia. Ejemplo de ser un grande y seguirá siendo un grande con la familia y con su público", dijo vía telefónica el hermano mayor de El Potrillo.