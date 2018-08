Acusa IP pifia de PGR en caso Javier Duarte

Ciudad de México

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), calificó de pifia que la PGR reclasificara el delito de delincuencia organizada que imputaba al ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el de asociación delictuosa.

"Es una pifia, como (lo) estamos viendo de manera cotidiana, no nos podemos acostumbrar a que la impunidad sea carta de naturalización porque hay un incentivo perverso para que los malos funcionarios continúen cometiendo este tipo de transgresiones a la ley", dijo.

"Tiene que haber casos de justicia ejemplar para que el nuevo Gobierno, los ámbitos federales, el ámbito local, no haya de ninguna manera una mala señal en cuanto a que (se) van a permitir este tipo de eventos".

Entrevistado tras sostener una reunión privada con Tatiana Clouthier y miembros de la Coparmex, como parte de un foro anticorrupción del organismo, De Hoyos se dijo cansado de la incompetencia y la negligencia en los casos más lacerantes para el País en materia de justicia.

"Casos como Ayotzinapa, casos como los Duartes, son casos que no dejan de lastimar a los ciudadanos. No podemos seguir viviendo en un país donde la impunidad sea la regla y no la excepción", sentenció.

"Y por eso es que sí o sí tenemos que contar con una Fiscalía General que cumpla con su propósito, que pueda llevar a cabo de manera exitosa las investigaciones, que permita que una vez que los casos sean llevados ante los jueces se procesen de manera exitosa, y que estas pifias que estamos viendo de manera cotidiana sean ya cosa del pasado".

Cuestionada sobre la determinación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso Duarte, Clouthier, propuesta como próxima subsecretaria de la Secretaría de Gobernación, dijo que es parte de lo que consideran como que la justicia no trabaja en beneficio de la comunidad.

"La justicia no se aplica apegada a Derecho y tenemos que regresar al Estado de Derecho", respondió.

La PGR admitió que no tenía pruebas suficientes para acusar a Javier Duarte de delincuencia organizada y por ello ese delito del que es acusado el exgobernador priísta fue reclasificado por el de asociación delictuosa, el cual no tiene prevista la prisión preventiva oficiosa.