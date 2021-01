Acusa a Rix de abusador

La cantante e influencer Nath Campos reveló que fue abusada sexualmente por el youtuber Ricardo González, mejor conocido como Rix, hace algunos años.

En un video de 47 minutos que Campos compartió en YouTube, este viernes, relató cómo sucedieron los hechos, después de haber salido de fiesta con unos amigos, entre ellos González.

De acuerdo con la influencer, ella estaba ebriea y Rix fue quien la acompañó hasta su casa.

"Lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No sé, no podía mover los brazos, las piernas, no sé si estaba en shock, muy borracha o qué estaba pasando, hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo, sólo sé que pasó.

"Cuando desperté, en la mañana, mi primera reacción fue gritarle a Rix: ´¿qué le pasaba?, ¿qué había pasado?, que se fuera de mi casa´. Estaba evidentemente alterada por la situación. Le pedí que se fuera. Se fue. Después me mandó un mensaje en el que decía que él también estaba borracho y que no quería que me malvibrara por esta situación, que era algo en lo que también yo había participado", expresa en el clip.

En el video relató que durante mucho tiempo calló la situación, incluso la ignoró, porque no quería ser etiquetada y por miedo a quedarse sola, especialmente después de la reacción de sus amigos y su equipo de managent, que era el mismo que el de su agresor.

"Ahí fue cuando me empezaron a caer muchos veintes de muchas cosas, para empezar que no era algo que les extrañara oír a nadie, que no era algo que les parecía tan grave, que no sabían cómo reaccionar ante esta situación y, definitivamente, no culpo a nadie de los que estoy mencionando en esta historia porque yo tampoco supe reaccionar en ningún momento".