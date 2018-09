Acumula dos semanas de abandono y riesgos

Más de 15 días tiene de abandonada una obra de drenaje sanitario en la calle principal de la colonia Manuel Tárrega, misma que no continuaron supuestamente porque ya no había dinero, pero lo peor es que dejaron un pozo que está lleno de agua en el que puede caer un vehículo y hasta una persona, constituye una trampa mortal.

En esos términos habló Ramiro Quintero Maravillas, residente del asentamiento humano quien demandó de las autoridades de Comapa (Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) que concluya la obra cuanto antes antes de que ocurra una desgracia.

Dejaron abierta, señaló, una parte de la larga zanja que abrieron los trabajadores para meter la tubería, lo que también representa un peligro tanto para automovilistas así como para peatones.

"Si no tenían suficiente dinero para terminarla, entonces para qué la empezaron, es la pregunta que nos hacemos varios de los vecinos de esta calle", indicó.

Los que andan en automotores tienen que circular por un sólo carril porque el otro está intransitable. Ya varios carros se han quedado varados en la zanja mal tapada.

"El trabajo no está bien hecho desde el momento mismo que no pisonearon la tierra y también porque dejaron una parte abierta. El problema y el peligro se agravará cuando vengan las lluvias y todavía no hayan hecho nada las autoridades de la Comapa e hicieron un llamado al municipio para que también intervenga", comentó Quintero Maravillas.

La obra la comenzaron unas dos semanas antes de celebrarse las elecciones federales del pasado primero de julio y es fecha que no la terminan al 100 por ciento, se quejaron las familias del lugar.

Pozo con agua. En una verdadera trampa mortal está convertido este pozo lleno de agua que por las noches no alcanza a mirarse.





Aquí se ve. Un tramo de la zanja que abrieron confirma no terminaron la obra, como puede verse.