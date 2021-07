Acuerdan AMLO y Campos trabajar en pobreza y seguridad

Entrevistada a su salida de Palacio Nacional, la panista dijo que la reunión fue de acercamiento, pues no conocía personalmente al tabasqueño, y en ella acordaron buscar las mejores opciones y prácticas para el Estado que gobernará a partir de septiembre próximo.

"Platicamos de muchos temas, pero yo creo que el tema que más tratamos los dos fue el tema de la pobreza en el Estado de Chihuahua, que es un tema que a mí en lo particular me mueve mucho y me hizo trabajar de manera muy especial por nuestros hermanos marginados chihuahuenses.

"Hablamos de muchas cosas, de la pobreza, de la relación fronteriza, la relación con Estados Unidos, e hicimos también un compromiso de trabajar juntos, pero sobre todo de mantener esta relación de comunicación y de confianza", dijo.

En particular, detalló, hablaron de los problemas en la Sierra Tarahumara y de Ciudad Juárez, que es una de las localidades con mayor incidencia en homicidio en el País.

"Él tiene muchos compromisos para Chihuahua, empezando por el PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación), el paquete económico que se va a entregar en este mes de septiembre, el compromiso de mantener compromiso con la Gobernadora, con los chihuahuense obviamente y, bueno, tiene prevista una visita a Chihuahua pronto", dijo.

Además, añadió, el tabasqueño reiteró su compromiso de terminar un hospital que dejó abandonado el ex Gobernador priista César Duarte.

Campos es la primera Gobernadora electa de Oposición en reunirse con López Obrador tras la elección del pasado 6 de junio.