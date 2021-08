Actuando y cantando

Al ser parte del elenco de la próxima serie de Netflix, "Bienvenidos al Edén", Belinda está cumpliendo uno de sus mayores sueños: trabajar en España. A la par, la cantante comparte que en lo que va de este año ya cumplió otro: grabar un tema junto a su pareja Christian Nodal.

"Quería trabajar con Christian, tenía muchas ganas de hacer una canción con él, era algo que queríamos hacer desde hace tiempo y hace poquito grabamos nuestra primera canción juntos entonces estoy cumpliendo varios sueños", dice.

DOS VERSIONES

La actriz y cantante adelanta que la canción formará parte del próximo disco de Christian y contará con dos versiones, una en mariachi y otra cuyo estilo aún se va a definir.

"A él le tocó dirigirme, como es una canción de su disco le dije que me dirigiera con toda la confianza del mundo y era muy exigente, ya le tocará a él estar en un disco mío y me tocará a mí dirigirlo y a ver qué tal pero él es muy exigente", relata Belinda.

"Es bonito quitarse el nombre que tengo y la carrera, los años de experiencia y todos los discos y canciones que he hecho y simplemente dejarme dirigir, es bonito, estuvo muy chistoso, no lo creerían".

Uno de los duetos más recientes del intérprete de regional mexicano fue el que hizo junto a Ángela Aguilar bajo el título "Dime cómo eres", lanzado a finales del 2020. Ahora es su novia Belinda con quien compartirá micrófono.

VIENTO EN POPA

La pareja cumplió hace poco medio año de relación y constantemente comparte momentos de su vida juntos a través de redes sociales. Por ejemplo esta mañana se les pudo ver en sus historias de Instagram donde Belinda aparecía cocinándole.

"Es muy exigente porque me exige los huevos y los desayunos bien hechos y que estén perfectos y imagínense todos los días levantarse con esa responsabilidad", bromea la cantante.

"Estoy feliz, pasamos mucho tiempo juntos, es una etapa súper bonita, aprovecho para cocinar y me encanta que le guste lo que cocino y lo disfruto demasiado, me gusta mucho complacer lo que esté feliz que sienta que aunque yo estoy trabajando también me ocupo de él y me esfuerzo para que él esté feliz".