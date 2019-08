Actriz Olivia Wilde, lista para dirigir su segundo filme

México, 31 Juio.-

El thriller psicológico Don´t worry, darling será el segundo largometraje que dirigirá la actriz Olivia Wilde, quien se diera a conocer a nivel internacional por su personaje de "Trece" en la serie Dr. House.

La historia ambientada en los años 50 se centra en una ama de casa infeliz, de acuerdo con Variety, y Wilde realizará dicho proyecto al lado de Katie Silberman y junto al productor de It, Roy Lee.

Wilde presentó este año su ópera prima La noche de las nerds, una comedia escrita por Silberman, Emily Halpern, Sarah Haskins y Susanna Fogel, y que registra una recaudación de 23 millones de dólares.

A la par de su trabajo como directora, Olivia se encuentra actualmente en la filmación de The ballad of Richard Jewell de Clint Eastwood, que cuenta la historia de un guardia de seguridad que tras convertirse en héroe, rápidamente pasó a ser sospechoso de un atentado terrorista.

Wilde inició su carrera en 2004, cuando participó en la película La chica de al lado. En los años posteriores colaboró en las series Skin y The O.C. Se convirtió en actriz recurrente con papeles secundarios tanto en el cine como en la televisión.

Tras su trabajo en Dr. House, de 2007 a 2012, se convirtió en protagonista de la cinta Drinking buddies (2013), Amores infieles (2013), The longest week (2014) y Resucitados (2015).

En 2011 presentó su primer trabajo como directora, el cortometraje Free hugs, el cual también escribió, y continuaron los videos musicales de los temas No love like yours, de Edward Sharpe and the Magnetic Zeros; y Dark Necessities de Red Hot Chili Peppers, ambos lanzados en 2016.