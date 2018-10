Activarán unidades móviles. Sector Salud de la entidad se prepara para recibir caravanas

No todas están enfermas pero aquellas que tengan alguna molestia si fuera el dos por ciento estaremos para atenderlos . Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud estatal

Tampico, Tam.- En torno a los preparativos para recibir a la caravana de migrantes, en caso de pasar por Tamaulipas, la secretaria de, Gloria Molina Gamboa, señaló que están habilitando unidades móviles para atender a las miles de personas que realizan la travesía por México.

En el marco de la celebración del Día del Médico, dijo que tienen preparadas las clínicas para brindarles la atención en caso de ser necesario, aunque refiere que los migrantes son revisados con regularidad al paso de las ciudades que transitan.

"Tenemos preparadas las clínicas… ellos ya vienen revisados y atendidos en los estados previos a los nuestros y estamos preparados para atender a niños, adultos mayores y mujeres", indicó.

Aseguró que cuentan con suficiente medicamento y vacunas para atender a los migrantes.

Dijo que aún no saben en qué puntos habrán de concentrarlos para pernoctar, pero independientemente de dónde sea, ya están preparados con las unidades móviles para brindarles la atención.

"Tenemos preparadas unidades médicas móviles para su atención a donde vayan a estar. La cantidad de unidades móviles dependerá de cuántas personas sean porque finalmente para la atención y casos de urgencia se imaginan dos mil, tres mil personas que vienen… No todas están enfermas pero aquellas que tengan alguna molestia si fuera el dos por ciento estaremos para atenderlos", expuso.

Refirió que cuentan con suficiente personal para atenderlos, pues las jornadas médicas que se han realizado en el estado les han dado experiencia para atender este tipo de contingentes.

Gloria Molina mencionó que una vez que se tenga designado el sitio en donde pernoctarán, previo se realizará una fumigación a fin de evitar padecimientos ocasionados por insectos u otros factores.

La titular de Salud informó que con la entrada de los frentes fríos en el estado ya se tiene un registro de 41 neumonías y 9,811 casos de enfermedades respiratorias agudas, las cuales han sido atendidas en diversas instituciones médicas del estado.

Afirmó que por fortuna no se han dado decesos a causa de neumonías, pues todos los casos han sido atendidos de manera puntual.

Señaló que a la semana tienen un registro promedio de 18 mil atenciones por problemas respiratorios, lo que considera que las cifras están dentro de los rangos normales para la temporada de descenso de temperaturas.

‘Deben priorizar a tamaulipecos’

Los tratados internacionales nos lo piden; tenemos que ceder, pero sin dejar de atender a los de casa . María de Jesús Gurrola, diputada local

Tampico, Tam.- Lahacia los tamaulipecos no deberá relajarse con el paso de la caravana de migrantes hondureños por la entidad, advirtió la diputada local María de Jesús Gurrola Arellano.

Indicó que aunque los derechos humanos los protegen para que se les brinde la atención necesaria, las instituciones de Salud no deberán desatender a los tamaulipecos.

"Tenemos que priorizar muchas necesidades en nuestro estado y no es por falta de voluntad", dijo y agregó que es imperante que no se deje de atender a los derechohabientes del Seguro Popular.

"Definitivamente no podemos, yo estoy del lado de los tamaulipecos, pero no me puedo voltear sin tener la compasión de atender a algunas de las personas que estén cruzando el estado y que sufran alguna contingencia", precisó.

Dijo que puede ser que algunos de ellos tengan alguna lesión o algún problema de diabetes, y en esos casos sí entraría el apoyo.

"La salud del ser humano es vulnerable y si cruza alguien durante tantos días, tantos kilómetros en el traslado, seguramente va a salir uno que otro que requiera la atención, no necesariamente que se tenga que hospitalizar, pero sí apoyarle porque seguramente eso es pasajero", refirió.

"Debemos poner atención para atender a otras personas que no son derechohabientes pero que simple y sencillamente por los derechos humanos de las personas y los tratados internacionales nos lo piden; tenemos que ceder, pero sin dejar de atender a los de casa", reiteró.