Aclara sus ´problemas´

André-Pierre Gignac sorprendió con su primera conferencia de prensa con los Tigres y lo hizo para aclarar diversos temas al interior de los felinos.

Uno de ellos fue sobre posibles conflictos que tenía con el estratega Miguel Herrera. El delantero francés puso fin a la polémica.

"La comunicación con Miguel (Herrera) me gusta mucho, dice las cosas de frente y desde que llegué ha tenido una buena relación, es increíble. No sé porqué se inventaron un problema con él. Tengo un carácter fuerte, pero nunca tuve problemas con Miguel... Más adelante no sabemos", comentó Gignac.

Otra polémica que ha surgido en el seno felino es el tema de las lesiones y su posible relación con el preparador físico Giber Becerra.

"No soy un mentiroso y voy a dejar las cosas claras. A mí me gusta cómo trabaja, con mi preparador en casa, desde hace cinco años, hacemos lo mismo. Mi lesión fue pegándole mal a una pelota. Es de alto nivel, como los que tenía en Marsella. En seis tuve mi mejor forma física desde hace mucho", aseveró.

Gignac, quien no llegará al 100 para el duelo de la Jornada 8 ante el León, comentó la ilusión que le genera el equipo y su compañero Nico López.

"No creo en la dependencia de un jugador. No soy Supermán y no me voy a quitar a tres jugadores siempre. Estoy muy ilusionado con el equipo y con lo que han hecho. Estoy feliz por él ("Diente" López), hay competencia, estoy en la pelea y voy a regresar con todo. Le dije que le iba a dejar los penaltis para que termine campeón de goleo", dijo.