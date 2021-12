Aceptó Israel ayudar en caso de Tomás Zerón: AMLO

"Le pedí que ellos no podían, por la historia del pueblo de Israel, prestarse a proteger a violadores de derechos humanos y ya me contestó en positivo, que va a ayudar el Gobierno de Israel para que no haya impunidad".

En septiembre pasado, se reveló que López Obrador había enviado una misiva al Primer Ministro de Israel, Naftali Bennett, para solicitar la extradición de Zerón, acusado de torturar y de manipular pruebas para crear la llamara "verdad histórica" sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El Presidente realizó el anuncio durante la instalación de la Comisión de Acceso a la Verdad por Violaciones de Derechos Humanos 1965-1990, con la que se pretenden esclarecer los casos de ejecuciones, violación y tortura, cometidas por el Estado, durante la llamada "guerra sucia".

En su intervención, el Mandatario aseguró que todas las dependencias federales, incluidas las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, deberán colaborar, transparentar la información y entregar los datos necesarios.

Informó que, de hecho, la Sedena ya hizo llegar cientos de cajas al Archivo General de la Nación, que ahora deberán ser revisadas.

A nombre de los colectivos de víctimas, Tita Radilla celebró el esfuerzo de crear la nueva instancia, pero advirtió que no se trata de un favor o de una concesión del Gobierno, sino de una obligación.

Solicitó al Presidente dotar a la Comisión de los recursos financieros, humanos y materiales suficientes para que puedan llevar a cabo su trabajo.

Frente a la Gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, Radilla reprochó que la mayoría del PAN en el Congreso del Estado se haya negado a realizar un homenaje a las víctimas del periodo de la guerra sucia.

"Eso nos alerta a pensar que la reacción sigue gobernando el Estado", criticó.

Abel Barrera Hernández, representante de los comisionados, advirtió que la violencia sigue, todos los días, sacudiendo al País.

"Es imposible no ver cómo la impunidad del pasado continúa permitiendo la impunidad del presente", expresó.

"Es claro que muchas de las estructuras y enclaves autoritarios de aquellos años siguen vigentes".

El especialista demandó al Presidente que cumpla su compromiso de que las Fuerzas Armadas entregarán toda la información que sea necesaria para encontrar la verdad en estos casos.

"Esperamos que cumpla la promesa de garantizar l libre acceso a las instituciones de la Administración pública federal, civiles o militares , donde exista la presunción de que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos", agregó.