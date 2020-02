"Abusaron de mí a los 8 años; no me cansaré de luchar contra Legionarios de Cristo"

A sus ocho años, Ana Lucía Salazar anhelaba jugar con muñecas y que la peinaran de dos coletas. Casi tres décadas después, su deseo más grande es que el sacerdote en retiro Fernando Martínez dejé de vivir en una casa de los Legionarios de Cristo, en Roma, y pise una cárcel mexicana como castigo por haberla violado en 1991, cuando era alumna del Instituto Cumbres Cancún.

"No me cansaré de luchar y de gritar que ese hombre debe estar en prisión con todos los que encubrieron sus abusos, los que callaron, me denigraron y me llamaron sucia por acusarlo.

Para Ana Lucía, el Informe 1941-2019 sobre el fenómeno del abuso sexual de menores en la congregación de los Legionarios de Cristo desde su fundación hasta la actualidad es una burla para las víctimas.

De los 33 sacerdotes señalados por los abusos, seis murieron, ocho dejaron el sacerdocio, uno abandonó la congregación, mientras que 18 continúan en ella y la mayoría "no han sido procesados por diversos motivos, como la situación legal en los diferentes países o los plazos de prescripción". Por ese motivo, la conductora y cantante demanda al Estado mexicano que modique las leyes y que el delito de pederastia no prescriba.

"El daño no caduca"

Para Ana Lucía, en este tema de abuso infantil no debe haber fecha de caducidad. "Es repugnante que los legionarios saquen este informe a medias y que crean que ya están limpios, que ellos no son Maciel y que digan que las violaciones se acabaron. "Si salieron casos de hace 28 años, no podemos esperar a que en una o dos décadas salgan más víctimas. No basta con que les quiten el ministerio religioso, tampoco dejar de dar misa es un castigo suciente para un pederasta, claro que no", agrega.

De los curas abusadores, seis murieron sin ser juzgados civilmente, uno fue condenado, otro —ya removido del estado clerical— está en juicio. Los demás no han sido procesados. Canónicamente, de los 33, cinco fallecieron sin ser juzgados, 15 están sancionados; seis, en curso de ser procesados; tres, en investigación previa, mientras que uno recibió la dispensa de ministerio sin juicio y tres fueron denunciados cuando ya habían abandonado la congregación. Analú, como le dicen de cariño, denunció a Fernando Martínez en mayo de 2019. Siete meses después, el 22 de noviembre, los Legionarios de Cristo aceptaron que entre 1990 y 1993 el sacerdote violó a ocho menores de edad cuando se desempeñaba como director del Instituto Cumbres Cancún, en Quintana Roo. "El padre admite con pena y remordimiento los abusos contra niños cometidos durante estos años. La congregación deplora y condena [los casos], así como aquellas prácticas institucionales o personales que pudieron favorecer cualquier forma de abuso o revictimización", indica el informe emitido por la organización. En este documento también se responsabiliza al fundador de la Legión de Cristo, Marcial Maciel, quien fue superior general de los legionarios hasta 2005. Esto, porque la investigación reveló que violó a Fernando Martínez en 1954, cuando éste tenía 15 años, y más tarde, al saber de los abusos su víctima lo trasladó de un lugar a otro.