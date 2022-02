Abuchean a Natanael Cano y hace berrinche en pleno escenario

Cuando esto sucede se escucha que alguien del público grita "fuera, fuera" y es que Cano se va.

Sin embargo el cantante ha asegurado a través de sus redes sociales que todo fue un malentendido y que no fue abucheado.

"Malentendidos siempre hay pero que abucheen a Natatyson eso sí que no. Una disculpa para la Banda MS, fue en el momento, fue instantáneo, yo me sentí un poco triste por x o y razón que sacaron a mi grupo que yo no me di cuenta, yo tenía tiempo todavía, pero no me abuchearon, a Natatyson nunca lo abuchean", dijo Cano.

El proveniente de Hermosillo, Sonora, agradeció el apoyo del público y recalcó que el incidente que vivió dentro de un evento por el Día Nacional de la banda, sólo fue un malentendido y que "vamos para adelante".

En dicho show además de Banda MS estuvieron La arrolladora banda el limón y Grupo Firme, entre otros exponentes del género regional mexicano.

Además de la acción con el micrófono los usuarios de redes aseguran que Natanael le "pintó dedo" a los músicos de Banda MS pues puede verse que levanta la mano antes de salir del escenario.

Anteriormente Cano tuvo diferencias con el cantante Pepe Aguilar cuando este último compartió su opinión sobre los corridos tumbados, cuestionando que estaba pasando con "la música mediocre, chafa y pinche", aunque sin centrarse mucho en el tema.

En respuesta Cano defendió su género pero utilizando un lenguaje más agresivo.

"... ¿Por qué abres el hocico?... ahí vas a tirar mierda con las palabras... de mi parte te puedes ir a la ve***, tú y tus fans que ya están en la tumba, no existe ni uno, ni a mi jefa le gustas güey", dijo Cano.