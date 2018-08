Abre SEDESOL periodo de afiliaciones ´65 y Más´

viviana.cervantes@elmanana.com

Después de que durante casi 2 años no se registraran nuevos afiliados al programa "65 y Más", las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) han comenzado a recibir documentos con la finalidad de que los beneficiados reciban un promedio de mil 160 pesos bimestrales.

Lo anterior fue revelado por personal que trabaja en la dependencia con sede en esta ciudad fronteriza. "Teníamos años que no se abrían las inscripciones, no había incorporación porque de México nos dieron instrucciones de que el programa ya estaba muy saturado y hace un par de semanas comenzamos, todavía no hay límite ni fecha para dejar de las atenciones".

Para participar es necesario ser mayor a 65 años, no ser pensionado y de estarlo, percibir menos de mil 92 pesos mensuales.

Los interesados tienen que acudir a los módulos del Auditorio Municipal con una copia de identificación, curp, comprobante de domicilio vigente no mayor a 3 meses y acta de nacimiento en su versión original y copia."Nosotros mandamos toda la documentación a la Ciudad de México, allá revisan el historial de la persona y más o menos en un lapso de 4 meses se les da noticia si su petición fue o no satisfactoria".

A los seleccionados de primer ingreso se les daría el primer apoyo en efectivo en lo que se tramita una tarjeta bancaria.

"No nos alcanza,pero ni modo"

Emilia de 66 años acudió a llevar sus documentos junto con los de su padre de 80 para una primer afiliación, de salir seleccionados cada uno recibirá anualmente 6 mil 960 pesos, cantidad que considera insuficiente "Sinceramente yo creo que es muy poco dinero, yo me llevo al mes más de 500 pesos en despensa,más 600 de luz, más el agua y los gastos que van saliendo de medicinas, es poco pero es un apoyo, no nos alcanza pero nimodo".

Requisitos:

>CURP

>Identificación (copia)

>Comprobante de domicilio

>Acta de nacimiento (Original y copia)

Beneficios:

>Mil 160 pesos mensuales