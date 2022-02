¡A seguir soñando! Donovan Carrillo hace historia en Beijing 2022

Me sentí un poco nervioso pero es parte del patinaje, a pesar de estar nervioso disfruté el programa y he tratado de no rendirme*

Después de todo, el joven de Guadalajara sabe algo de sobreponerse a las vicisitudes, pese a su corta edad. Carrillo se convirtió el jueves en el primer mexicano en la historia en disputar una final en el patinaje artístico en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

De hecho, el país no había contado siquiera con un patinador que participara en los Juegos en 30 años.

El joven de 22 años es uno de apenas 33 deportistas provenientes de nueve países latinoamericanos que participan en Beijing 2022. Y es el único de los cuatro representantes de México que ha hecho su carrera dentro de su país. El martes, había causado una emoción inusitada en su nación, donde no existe una sola pista de hielo con dimensiones olímpicas, al clasificarse en el 19no puesto a la final, con un programa corto que careció de yerros.

Su desempeño en el programa largo distó en cambio de ser inmaculado.

En dos ocasiones, Carrillo debió poner una mano sobre el hielo para no caer. En una más no pudo evitarlo y rodó sobre su cadera, con lo que perdió un punto completo en su calificación.

Pero no dejó de sonreír al final de su rutina ni mientras ésta se desenvolvía con las canciones "Perhaps, Perhaps", de Carlos Rivera y Daniel Boaventura, "Sway" de Dean Martin y "María", de Ricky Martin. Fue descendiendo hasta los últimos peldaños a medida que la final avanzaba. Pese a ello, es ya el mejor patinador en la historia de México.

´NO HA SIDO FÁCIL´, AGRADECE DONOVAN EL APOYO

El patinador mexicano Donovan Carrillo se mostró agradecido, incluso con quienes dudaron de él, tras culminar su participación en el programa libre de patinaje de figura en Beijing 2022. "No ha sido fácil, agradezco cada situación difícil o adversa y quiero aprovechar el espacio para agradecer a las personas que me apoyaron y a quienes me dijeron que no podía porque en ellos encontré la inspiración para llegar a los Juegos Olímpicos de Invierno", declaró Donovan Carrillo.