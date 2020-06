10 años sin título, un infierno

El infierno de 10 años sin título de Liga que suma el Toluca es culpa principalmente de la directiva roja, aseguró el ex escarlata Carlos María Morales en entrevista con Grupo REFORMA.

El pasado 23 de mayo, los Diablos Rojos cumplieron ese tiempo lejos de la gloria, desde que se coronaron en el Bicentenario 2010.

"Ha cometido errores, desde arriba para abajo, los jugadores son los que juegan pero la organización ha cometido errores", explicó el charrúa.

"Han cometido errores que se han dado cuenta que lo están pagando caro; hoy ´Sinha´ conoce bien las entrañas del Toluca, pero han cometido errores".

Para el ex atacante uruguayo, la dirigencia del Toluca no ha sabido darle continuidad a los proyectos en el timón choricero.

"(José) Cardozo no había hecho mal las cosas y se fue; (Hernán) Cristante jugó 2 Finales y se fue; entonces ir cambiando continuamente cuando no se gana algo, es volver al presente, y creo que el Toluca es uno de los equipos del futbol mexicano que ha aprovechado de tener tantos extranjeros", apuntó el ahora técnico del León Sub 17.

"El Toluca ha basado su futbol en traer jugadores extranjeros, jugadores clave, de repente un jugador venía y no rendía, pero 4 eran importantísimos; hoy han venido 12-13 jugadores y no digo que no tengan calidad, pero no han estado a la altura del equipo".

Y recordó que en aquel título del Verano 2000, que logró justo hace 20 años, se le dio la confianza plena a Enrique Meza.

"No ha dado continuidad, Meza cuando ganó títulos estuvo 4 años", agregó.

"A veces hay que invertir un torneo en el que si no se logra un campeonato, para el otro torneo por lo menos tener los puntos clave; han cometido muchos errores, empezando por los dirigentes".

A la distancia, Carlos María Morales disecciona la sequía de títulos del Toluca.