🎬 Asegura Jackson éxito de Capitana Marvel

Los Ángeles, Estados Unidos.- Es una fría mañana de mayo en los estudios Sony, de Los Ángeles, California, y Samuel L. Jackson, el actor que convierte en oro todo lo que toca, aparece con unos puntos en la cara que le quitarán 30 años en Capitana Marvel, una cinta que, asegura, tendrá el mismo impacto que Pantera Negra.

Capitana Marvel, de estreno en marzo, es la primera película del estudio Marvel protagonizada por una mujer, la superheroína a la que encarna Brie Larson.

"Marvel sabe lo que hace. La gente piensa que Pantera Negra fue algo fuera de lo común. Simplemente fue parte de la estrategia de la compañía, solo que con gente negra.

"Y ahora sigue con un potente personaje femenino que va a incitar a la gente tanto como Pantera Negra. Estoy muy orgulloso", apuntó el intérprete.

Jackson retoma su papel como Nick Fury, aunque su aspecto físico ha tenido que ser retocado digitalmente, ya que la acción transcurre en la década de 1990; y aunque sabe que ese recurso puede alargar aún más su carrera, se alegra aún más de aportar su presencia a un título tan relevante para las mujeres.

"Crecí rodeado de mujeres que siempre me hicieron sentir especial y me educaron. Las entiendo bien y sé lo que sienten porque siempre las escuché. Y experimenté cada día lo difícil que es el mundo para ellas", afirmó el actor.

"Crecí únicamente con mujeres negras porque me crié en la época de la segregación. Conocía sus problemas y sus puntos de vista. No hablaba con mujeres blancas porque no las conocía. De mayor, comprobé que ellas también podían pasar por situaciones similares".

Para Jackson, trabajar con la ganadora del Óscar Brie Larson, una intérprete que no duda en usar sus redes sociales para luchar por los derechos de la mujer, ha sido un verdadero placer.

"Ella tiene en sus manos una responsabilidad enorme por el éxito del Universo Marvel. Tras el 'boom' de La Mujer Maravilla en DC, lo que va a suponer esta película para las mujeres y las niñas es algo impresionante", manifestó el famoso de 70 años.

"Poder estar al lado de Brie en este viaje, apoyarla y darle lo que necesita, primero en la búsqueda de la identidad de su personaje y después a la hora de canalizar su poder, ha sido un verdadero honor".