🎵 Anuncia Guns N'Roses conciertos en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Guns N´ Roses vendrá a México este año, la banda publicó que regresarán al país para ofrecer un show en Guadalajara, Jalisco, y el otro en Tijuana, Baja California.

La agrupación se presentará en el Estadio Jalisco, en Guadalajara el 18 de octubre, y en el estadio Caliente de Tijuana el día 20.

"México, vamos por ti. Dos espectáculos en octubre", se lee en el mensaje que compartieron en su cuenta de Twitter.

Los boletos estarán a la venta a partir del 13 de junio en www.stubhub.com.mx

Los precios para tierras tapatías son los siguientes: Grada VIP – $2300; General De Pie B – $1800; Zona A Sur – $1500; Zona Dorada – $1200; Zona B Oriente – $700; Zona B Poniente – $700; Zona C Sur – $500; Palcos VIP – $5500; Discapacidades DIF – $500.

Mexico!! TWO shows:

18 Oct @ Estadio Jalisco in Guadalajara. Get on the Nightrain for first shot at tix starting 13 Jun. Public onsale 14 Jun. https://t.co/KMRWCsKQaj

-----------------------------

20 Oct @ Fronterizo Fest in Tijuana tix are on sale now: https://t.co/zjZx3j7mIg pic.twitter.com/mXuaU6Eua8