Yuri participará en "Cats"

Con nervios y miedo, sabiendo que es una novata en los escenarios teatrales, la cantante Yuri asume el desafío de interpretar a un personaje emblemático de "Cats", la gata Grizabella.

"Soy una mujer a quien le gustan los retos, por eso sigo vigente, porque no me conformo con ser una cantante, una 'popera' más, quiero incursionar en el teatro y es el momento de hacerlo, porque más adelante ya seré la abuela de Grizabella y eso que es una gata vieja", expresó Yuri bromeando sobre esta experiencia.

Tres años le llevó al productor Gerardo Quiroz convencer a la intérprete de dar este paso, pero Yuri se decidió justo en el momento que repondrá este musical y también iniciará con él las actividades del Teatro Centenario Coyoacán el 25 de octubre.

"No sé cómo le hice para que hayas aceptado, pero lo importante es que vamos a convivir y a crecer, con esa humildad que siempre tienes de ir hacia adelante, de hacer cosas nuevas", le dijo Quiroz a Yuri.

La veracruzana expresó todo su reconocimiento por las actrices que han interpretado este papel, como María del Sol, Ana Cierré, Natalia Sosa, Filippa Giordano, por mencionar algunas, porque sabe que Grizabella es parte del hilo conductor de la historia escrita por Andrew Lloyd Webber, que tiene uno de los momentos culmen con la canción "Memory" y aún con el rostro maquillado tiene que comunicar al público, todo el dolor y arrepentimiento que vive este personaje; por eso su negativa de hacerlo la temporada pasada (de 2013 a 2015).

"Creo que es el momento para hacer Gizabella, hacer teatro musical, ya me lo han pedido durante muchos años otros productores tan importantes como Gerardo y no lo había querido hacer porque no sentía que fuera el momento, porque tenía miedo, estar ahí no es tan fácil", expresó Yuri.

Gerardo Quiroz explicó que la cantante veracruzana será la titular en "Cats", pero ya está barajeando otros nombres para alternar con ella cuando tenga que realizar conciertos, como la propia Natalia Sosa, quien fue alumna de Yuri en "La Voz México", o Lola Cortés.