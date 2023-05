Fallece bajista de The Smiths

Andy Rourke, bajista de The Smiths , una de las bandas británicas más influyentes de la década de 1980, murió después de una larga lucha contra el cáncer de páncreas, dijo el viernes su excompañero de banda Johnny Marr. Rourke tenía 59 años.

Andy Rourke de The Smiths.

Londres

En una larga publicación en Instagram, Marr, quien es guitarrista y compositor, rindió homenaje a Rourke, a quien conoció cuando ambos estudiaban la primaria en 1975.

"A lo largo de nuestra adolescencia tocamos en varias bandas en el sur de Manchester antes de establecer nuestra reputación con The Smiths de 1982 a 1987, y fue en esos discos de Smiths que Andy reinventó lo que es ser un bajista", dijo Marr.

Durante su breve periodo como una banda de cuatro integrantes, The Smiths se mantuvieron deliberadamente alejados de la corriente principal de la música popular, obteniendo seguidores de culto en la escena musical independiente.

Aunque gran parte de la atención se centraba en la dupla de composición de Marr y el líder de la banda Steven Patrick Morrissey, más conocido como Morrissey, el sonido de The Smiths le debía mucho al bajo de Rourke y su compañero en la sección rítmica, el baterista Mike Joyce.

A medida que aumentaba su popularidad, la banda lanzó algunas de las canciones británicas más perdurables de la década de 1980, como "Heaven Knows I´m Miserable Now" y "Girlfriend In A Coma".