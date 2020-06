Yanquis-Nacionales sería duelo inaugural

Los Yanquis de Nueva York enfrentarían a los campeones Nacionales de Washington en el juego inaugural de la temporada 2020 en la MLB, que tendrá un formato recortado esta campaña, el cual se realizaría el 23 de julio.

El reporte adelantado por el diario The New York Post sostiene que el encuentro se realizará en Nationals Park, en Washington, y que el partido no tendría otros partidos que lo acompañen esa fecha.

El resto de los partidos que conformarían el Openning Day se realizarían un día después, el 24 de julio.

El partido tendría un enfrentamiento estelar en la loma. Por el lado de los Mulos, Gerrit Come, quien recientemente firmó con Nueva York. Mientras que por el lado de los campeones pitchearía el estelar Max Scherzer.

Sí este enfrentamiento se da, sería el debut oficial de los Cole con los a bombarderos del Bronx.

Según The New York Post, la mayoría de los detalles dentro del calendario de 60 juegos ya se han resuelto. Sin embargo, el borrador final no ha sido aprobado ya que la liga considera opciones alternativas y posibles complicaciones en medio de la pandemia de coronavirus.

Se espera que el calendsrio final esté finalizado, aprobado y anunciado la próxima semana.