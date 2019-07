Ya apareció propietario del ´gatito´

Matamoros, Tam.- En Matamoros apareció el dueño del "gatito" que fue abandonado en días pasados en un patio de una iglesia que se ubica en el ejido México Agrario.

Se trata del doctor Pedro Mata Govea, quien denunció ante los medios de comunicación un abuso de autoridad por parte de las autoridades federales y estatales quienes lo despojaron de su tigre blanco y de algunas otras pertenencias.

Explicó que él compró el tigre en el interior de la República en 150 mil pesos, por lo que mostró la factura de compra-venta, además de los certificados que avala que es de su propiedad.

Narró que en días pasados elementos de la Policía Federal y Estatal, llegaron hasta su domicilio en la colonia San Francisco, en donde lo sometieron y golpearon, además de revisar toda su vivienda sin previa orden de cateo.

"A mi me golpearon, me acusaron de narcotráfico, esto aún y cuando yo me identifique como médico, pero ni así mi respetaron, por lo que me pidieron que les diera dinero y todo lo que tuviera para que no me arrestaran", comentó.

Manifestó que al no obtener nada, fue golpeado, mientras que su tigre y su perro fueron sustraídos de su vivienda para después abandonarlos en donde los encontraron en días pasados.

"Yo le pido al gobernador de Tamaulipas que me de la oportunidad de platicar con él para poder explicarle lo que paso y el abuso al que fue sometido, así mismo con las autoridades federales, ya que fueron ambas corporaciones las cuales llegaron hasta mi hogar", dijo.

Destacó que toda su vivienda fue revisada en busca de droga y dinero en efectivo, sin embargo no encontraron nada, ya que aseguró que se dedica a ser medico y para ello estudio.

Agregó que el compro el tigre blanco en 150 mil pesos, cuenta con la factura y los comprobantes de pagos en donde se avala que se realizó con dinero declarado ante las autoridades de hacienda.

Pedro Mata denunció abuso de autoridades.