Vuelos a Ucrania detenidos, redirigidos a medida que se gesta la crisis

En una llamada del sábado de una hora con el presidente ruso, Vladimir Putin, el presidente Joe Biden dijo que invadir Ucrania causaría "sufrimiento humano generalizado" y que Occidente estaba comprometido con la diplomacia para poner fin a la crisis , pero "igualmente preparado para otros escenarios", dijo la Casa Blanca. . No ofreció ninguna sugerencia de que la llamada disminuyó la amenaza de una guerra inminente en Europa.

Los dos presidentes hablaron un día después de que el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, advirtiera que la inteligencia estadounidense muestra que una invasión rusa podría comenzar en unos días.

Rusia niega que tenga la intención de invadir, pero ha concentrado más de 100.000 soldados cerca de la frontera con Ucrania y ha enviado tropas a ejercicios en la vecina Bielorrusia. Los funcionarios estadounidenses dicen que la acumulación de potencia de fuego de Rusia ha llegado al punto en que podría invadir con poca antelación.

La aerolínea holandesa KLM canceló vuelos a Ucrania hasta nuevo aviso, dijo la compañía el sábado.

La sensibilidad holandesa al peligro potencial en el espacio aéreo ucraniano es alta tras el derribo en 2014 de un avión de Malasia sobre un área del este de Ucrania controlada por rebeldes respaldados por Rusia. Las 298 personas a bordo murieron, incluidos 198 ciudadanos holandeses.

La aerolínea chárter ucraniana SkyUp dijo el domingo que su vuelo de Madeira, Portugal, a Kiev fue desviado a la capital de Moldavia, Chisinau, después de que el arrendador irlandés del avión dijera que estaba prohibiendo los vuelos en el espacio aéreo ucraniano.

El portavoz presidencial de Ucrania, Serhii Nykyforov, dijo a The Associated Press que Ucrania no ha cerrado su espacio aéreo. Un comunicado del Ministerio de Infraestructura dijo: "Algunos operadores están experimentando dificultades asociadas con las fluctuaciones en los mercados de seguros".

La llamada entre Putin y Biden, luego de una llamada entre Putin y el presidente francés Emmanuel Macron ese mismo día, se produjo en un momento crítico de lo que se ha convertido en la mayor crisis de seguridad entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría. Los funcionarios estadounidenses creen que tienen meros días para evitar una invasión y un enorme derramamiento de sangre en Ucrania.

Si bien EE. UU. y sus aliados de la OTAN no tienen planes de enviar tropas a Ucrania para luchar contra Rusia, una invasión y las sanciones resultantes podrían repercutir mucho más allá de la ex república soviética, afectando el suministro de energía, los mercados globales y el equilibrio de poder en Europa.

"El presidente Biden fue claro con el presidente Putin de que, si bien Estados Unidos sigue preparado para participar en la diplomacia, en plena coordinación con nuestros aliados y socios, estamos igualmente preparados para otros escenarios", dijo la declaración de la Casa Blanca.

Yuri Ushakov, el principal asesor de política exterior de Putin, dijo que si bien las tensiones se han intensificado durante meses, en los últimos días "la situación simplemente se ha llevado al punto del absurdo".

Dijo que Biden mencionó las posibles sanciones que podrían imponerse a Rusia, pero "este tema no fue el centro de atención durante una conversación bastante larga con el líder ruso".

En una señal de que los funcionarios estadounidenses se están preparando para el peor de los casos, Estados Unidos anunció planes para evacuar a la mayoría de su personal de la embajada en la capital ucraniana e instó a todos los ciudadanos estadounidenses en Ucrania a abandonar el país de inmediato. Gran Bretaña se unió a otras naciones europeas para decirles a sus ciudadanos que abandonaran Ucrania.

Canadá cerró su embajada en Kiev y trasladó a su personal diplomático a una oficina temporal en Lviv, ubicada en la parte occidental del país, dijo el sábado la ministra de Relaciones Exteriores, Melanie Joly. Lviv es el hogar de una base militar ucraniana que ha servido como centro principal para la misión de entrenamiento de 200 soldados de Canadá en el antiguo país soviético.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, restó importancia a las preocupaciones sobre una invasión e instó al país a mantener la calma.

"Creo que hoy en el espacio de la información hay mucha información", dijo el sábado.

El momento de cualquier posible acción militar rusa sigue siendo una cuestión clave.

Estados Unidos recogió inteligencia de que Rusia está considerando el miércoles como fecha objetivo, según un funcionario estadounidense familiarizado con los hallazgos. El funcionario, que no estaba autorizado a hablar públicamente y lo hizo solo bajo condición de anonimato, no dijo qué tan definitiva era la inteligencia.

El sábado surgieron más tensiones entre Estados Unidos y Rusia cuando el Ministerio de Defensa convocó al agregado militar de la Embajada de Estados Unidos después de que dijo que la armada detectó un submarino estadounidense en aguas rusas cerca de las Islas Kuriles en el Pacífico. El submarino declinó las órdenes de irse, pero partió después de que la marina utilizó "medios apropiados" no especificados, dijo el ministerio.

Agregando a la sensación de crisis, el Pentágono ordenó 3.000 soldados estadounidenses adicionales a Polonia para tranquilizar a los aliados.

Además de las más de 100.000 tropas terrestres que los funcionarios estadounidenses dicen que Rusia ha reunido a lo largo de las fronteras este y sur de Ucrania, los rusos han desplegado fuerzas de operaciones especiales, navales, aéreas y de misiles, así como suministros para sostener una guerra. Esta semana, Rusia movió seis barcos de asalto anfibios al Mar Negro, aumentando su capacidad para desembarcar infantes de marina en la costa.

Biden ha reforzado la presencia militar estadounidense en Europa para tranquilizar a los aliados en el flanco este de la OTAN. Los 3.000 soldados adicionales enviados a Polonia se suman a los 1.700 que se encuentran en camino hacia allí. El Ejército de EE. UU. también está trasladando 1.000 soldados de Alemania a Rumania, que al igual que Polonia comparte frontera con Ucrania.

Rusia exige que Occidente mantenga a los antiguos países soviéticos fuera de la OTAN. También quiere que la OTAN se abstenga de desplegar armas cerca de su frontera y que haga retroceder a las fuerzas de la alianza de Europa del Este, demandas que Occidente rechaza rotundamente.

Rusia y Ucrania han estado atrapadas en un amargo conflicto desde 2014, cuando el líder ucraniano, amigo del Kremlin, fue expulsado de su cargo por un levantamiento popular. Moscú respondió anexando la península de Crimea y luego respaldando una insurgencia separatista en el este de Ucrania, donde los enfrentamientos han causado la muerte de más de 14.000 personas.

Un acuerdo de paz de 2015 negociado por Francia y Alemania ayudó a detener las batallas a gran escala, pero las escaramuzas regulares han continuado y los esfuerzos para llegar a un acuerdo político se han estancado.