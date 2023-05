ABC News, un año de cobertura en Uvalde

Nueva York

Sin embargo, ABC News probó algo distinto después de que 19 estudiantes de primaria y dos docentes fueran asesinados a tiros en Uvalde, Texas, en mayo de 2022. Los periodistas se quedaron un año entero en Uvalde.

El resultado fue un largometraje con matices profundos de lo que sucede con el paso del tiempo en una comunidad que sufre. El documental de dos horas "It Happened Here — A Year in Uvalde" ("Sucedió aquí: un año en Uvalde") se transmitió el viernes en la cadena ABC y el sábado en Hulu.

"Lo que descubrimos ha sido profundamente conmovedor e inspirador, y, esperamos, útil", expresa Kim Godwin, presidenta de ABC News.