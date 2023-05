Zelenskyy niega que la ciudad ucraniana de Bakhmut esté ocupada por fuerzas rusas

El presidente de Ucrania , Volodymyr Zelenskyy , dijo que las fuerzas rusas no estaban ocupando Bakhmut, lo que arrojó dudas sobre la insistencia de Moscú de que la ciudad del este de Ucrania había caído.

En respuesta a la pregunta de un reportero sobre el estado de la ciudad en la cumbre del Grupo de los Siete en Japón, Zelenskyy dijo: "Bajmut no está ocupada por la Federación Rusa a partir de hoy".

"No estamos tirando a la gente (a la basura) para que muera", dijo Zelenskyy en ucraniano a través de un intérprete. "Las personas son el tesoro. Entiendo claramente lo que está sucediendo en Bakhmut. No puedo compartir con ustedes los detalles técnicos de lo que está sucediendo con nuestros guerreros".

La niebla de la guerra hizo imposible confirmar la situación sobre el terreno en la batalla más larga de la invasión, y una serie de comentarios de funcionarios ucranianos y rusos agregaron confusión al asunto.

La respuesta de Zelenskyy en inglés a una pregunta anterior en la cumbre sobre el estado de Bakhmut sugirió que creía que la ciudad había caído en manos de las fuerzas rusas y ofreció palabras solemnes sobre su destino.

"Creo que no, pero tienes que entender que no hay nada, lo han destruido todo. No hay edificios. Es una pena. Es una tragedia".

"Pero, por hoy, Bakhmut está solo en nuestros corazones. No hay nada en este lugar, así que, solo tierra y muchos rusos muertos", dijo.

El secretario de prensa de Zelenskyy luego se retractó de esos comentarios anteriores.

Funcionarios militares y de defensa ucranianos dijeron que se estaban produciendo intensos combates. La viceministra de Defensa, Hanna Malyar, incluso llegó a decir que las tropas ucranianas "tomaron la ciudad en un semi-cerco".