Visitas familiares y compras; El cubrebocas, expediente de vacunación impreso y visa, fueron indispensables.

Con lágrimas nublándole sus ojos, la señora Nazaria Lara cruzó los filtros de revisión en el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo para volver a abrazar a sus hijos, a quienes no veía desde que inició la pandemia por el Covid-19, debido a las restricciones turísticas.

Me parece favorable que ya permitan el paso a mexicanos con visa y que estén vacunados, es algo que debe fluir poco a poco, apoyará mucho a la economía”. Eudoro, Reynosense

El cubrebocas, su expediente de vacunación impreso y su visa, fueron indispensables.

“Por fin me dieron la oportunidad de ver a mis seres queridos, mis hijos, que son parte de mi vida, quiero estar allá, abrazarlos, no podía ir desde marzo del 2019, así que lo que siento no se puede explicar es una emoción grande”, comentó.

Al llegar con los agentes en el cruce peatonal Reynosa-Hidalgo, no hubo preguntas ni demoras, cumplió el objetivo.

Ella, al igual que otros cientos de mexicanos que habitan en la frontera de Tamaulipas se convirtieron en los primeros beneficiados con la reapertura a viajes no esenciales entre la frontera terrestre de México con Estados Unidos, que ocurrió desde los primeros minutos de ayer lunes.

En sus rostros abundaba la alegría de volver al país extranjero, sobresaliendo del cubrebocas y careta, ya que significaba reencontrarse con familia, realizar compras en tiendas departamentales, de electrónica, muebles, ropa, zapatos, turismo y otros.

“Tengo todos los requisitos que pidieron para cruzar, pensé que este día no llegaría, desde la visa, el certificado impreso y también en el celular por cualquier cosa”, comentó Luz Amelia, otra ciudadana que ayer cruzó hacia el Valle de Texas.

Las historias eran diferentes entre cada persona, e incluso convivían con aquellos que durante toda la pandemia pudieron cruzar, por cuestiones escolares o de trabajo.

“En mi caso yo voy todos los días por mi trabajo, pero me parece favorable que ya permitan el paso a mexicanos con visa y que estén vacunados, es algo que debe fluir poco a poco, apoyará mucho a la economía”, comentó Eudoro.

Los que a diario cruzaron a Estados Unidos en estos casi 20 meses de pandemia, hicieron énfasis en las afectaciones que se registraron en la la economía Del Valle de Texas con la ausencia de mexicanos.

Por ello celebraron ayer, que los connacionales ya pudieran cruzar.

Federico Pérez es otro de los reynosenses que ayer paso después de varios meses de espera.

En su vehículo llevaba todo lo necesario, incluyendo su certificado impreso y protegido por mica. “Hace unos meses cruce para pedir mi pasaporte pero ahora es primera vez que lo hago por algo personal, iré a ver a mis sobrinos y comprar algunas piezas que me hacen falta para mi carro, ya era necesario que pudiéramos cruzar, aunque si siendo responsables con el cubrebocas y la vacuna”.

De acuerdo con cifras de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio (Fecanaco), en toda la franja fronteriza de Tamaulipas con Estados Unidos se tiene una protección de un millón de personas adultas con visa láser.