Viene a México

Ciudad de México

The Weeknd parece tan abierto en los videos de sus temas, tan abierto en las fotos de sus relaciones —con Selena Gomez, con Bella Hadid—, tan abierto cuando canta ante miles de seguidores en sus conciertos, pero no lo es. Casi nunca lo han entrevistado.

Ofreció una charla con "Times" en mayo pasado, la plática anterior la tuvo con The Guardian en noviembre de 2016. No hay mucho más, Abel Tesfaye no es alguien dispuesto a dejarse descifrar. Es casi el opuesto de su generación, tan alejado de los posteos, ensimismado en un universo indescifrable que se le fue construyendo en Toronto, donde creció ante lo adverso.

VIDA DIFÍCIL

La vida es buena con él ahora, pero no le parece importar. Vive en Calabasas, California, en una zona exclusiva con Kim Kardashian y Drake de vecinos. Nada que ver con su barrio en Toronto, el que lo empujó a abandonar la escuela en un fin de semana eterno —se dice que el nombre de The Weeknd proviene de ese momento—, a pisar la cárcel y a consumir marihuana los 11 años. Luego Xanax, cocaína, psilocibina y ketamina, drogas de las que salieron muchas de las composiciones que hoy son un narcótico para millones de sus contemporáneos, amantes de su R&B resignificado, con una voz poderosa y semisintetizada. Muy actual.

El cantante, contó a "Times", cree que sus temas tan desorientados, tan de desdicha amorosa, de golpes bajos, son ideales para los millennials como él, tiene 28 años. "Son la definición del amor que sentimos, o de lo que están pasando los chicos y chicas de 20 y 18 años", dijo. "Esa música es especial, y siento que es lo que necesitan".

Y llega el 22y 23 de octubre al Palacio de los Deportes.