[VIDEO] Responde Maki Ortiz a críticas de Fernández Noroña con bendiciones

Tras las declaraciones despectivas del diputado federal Gerardo Fernández Noroña quien se refirió a Maki Ortiz Domínguez como "alcaldesa pedorra", la presidente municipal reaccionó y envió bendiciones al legislador del Partido del Trabajo, aunque sabe que él no cree en Dios.

El pasado sábado, el mexiquense Fernández Noroña visitó esta frontera para abundar sobre las ventajas del paquete fiscal para la frontera, aprobado mediante decreto presidencial, pero en rueda de prensa aprovechó la oportunidad para dejar en claro su apoyo a quienes resulten candidatos de MORENA y arremetió contra la presidente municipal.

"Aquí la alcaldesa pedorra de Reynosa es terrible, tiene Reynosa hecho pedazos, yo veo las calles y hombre, se me encoge el corazón", reprochó quien fuera fundador del Partido de la Revolución Democrática.

Los comentarios generaron numerosas reacciones, unos acusándolo de misógino, falto de respeto y valores, pero otros también lamentaron el estado de las vialidades en esta frontera.

Cuatro días después, la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez apareció en un video para responder a Fernández Noroña sobre sus descalificativos.

"Si lo dice de manera fisiológica, debo decirle que he padecido cáncer de mama, un infarto cerebral, pero mi sistema digestivo funciona muy bien", reviró.

Si lo dice para denostar o por misoginia, debo decirle que el mensaje es para todos, hombres y mujeres de Reyonsa, contestó, hemos estado trabajando durante dos años para rescatar los valores; la tolerancia, la justicia, la libertad y el respecto.

"Estamos conscientes que vivimos en una ciudad violenta y que somos violentos porque hemos sido violentados y por eso tomamos muy en cuenta la violencia verbal, porque sabemos que ahí inicia cualquier tipo de violencia que luego se puede convertir en física", dijo.

Dice que le duele el corazón por las condiciones de las vialidades en la ciudad, continuó Maki Ortiz, y tiene la razón, a nosotros también nos dolió el corazón hace dos años tres meses que llegamos a dirigir la ciudad.

"Por eso, nos empeñamos durante todo ese tiempo en hacer el plan de obras más grande de Reynosa; más de 638 obras, 350 calles pavimentadas, más de 100 escuelas rehabilitadas, además de parques, puentes y muchas otras cosas", expresó.

En el caso de las becas, añadió, creemos que estas darán oportunidades para que nuestros jóvenes se alejen de la violencia y tengan herramientas para salir adelante.

El diputado federal del PT contestó vía Twitter "La alcaldesa de Reynosa mostró mucho más altura que sus compañeros de partido Acción Nacional. Le mando un abrazo a Maki Ortiz y mantengo mi crítica sobre su administración municipal".

Casi al instante twitteó "Pedí a SPD Noticias que no subiera la video columna sobre la alcaldesa de Reynosa, pero ya está en su página. No me retracto, sólo que quería tener una cortesía frente a la madurez y buena actitud de Maki Ortiz Domínguez".

La respuesta en redes fue inmediata y cuestionaron al legislador simpatizante de MORENA, "debería de retractarse y pedir una disculpa", "Discúlpese, no tiene huevos?", "Solo quieres llamar la atención ofendiendo y diciendo estupideces a diestra y siniestra, pone a trabajar".

Maki Ortiz Domínguez se refirió a Fernández Noroña en su labor como legislador federal, "Con lo que vio, muy seguramente, el año que entra no nos van a recortar el presupuesto a los municipios, porque verdaderamente necesitamos más recursos".

Sabemos que con su capacidad de gestión podría dirigir alguna economía para este municipio que se traduzca en una calle, en una escuela, en un puente, en una beca, por eso es que le decimos que en esta ciudad siempre será bien recibido y respetado, sabemos que de ahora en adelante él será un aliado para los reynosenses, precisó la presidente municipal de Reynosa.

"Acabo de platicar con el diputado Romero Hicks (PAN); reitero, en política las cosas no son personales y en ese plano personal Maki Ortiz tiene mi respeto. En el plano político, mi crítica a su administración municipal, la reitero", precisó Fernández Noroña.

"Le deseo muchas bendiciones, se que él no cree en Dios pero yo sí, yo reafirmo mi fe absoluta en él, acepto su voluntad y le deseo a todo el mundo el bien, que Dios los bendiga", culminó Ortiz Domínguez.